Chuyên gia đại trực tràng chỉ ra 8 dấu hiệu cảnh báo ung thư, nếu thấy phải đi khám 'khẩn cấp'

Lễ tết là dịp các gia đình sum vầy, quây quần để ăn uống cùng nhau. Do đó, việc chúng ta ăn nhiều hơn một chút trong dịp tết là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các triệu chứng xảy ra do ăn quá nhiều có thể tương tự như các triệu chứng của ung thư đại trực tràng, theo một bài viết đăng trên báo Daily Express của Anh.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ tư ở Anh. (Ảnh minh họa)

Michelle Geraghty-Corns, chuyên gia sức khỏe đại trực tràng và người sáng lập phòng khám Eternalbeing (Anh), giải thích: "Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ tư ở Anh và đứng thứ 2 về tỷ lệ tử vong. Một trong những lý do khiến căn bệnh ung thư này gây tử vong cao là do việc phát hiện bệnh muộn, đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực nâng cao nhận thức".

"Ung thư đại trực tràng có thể chữa khỏi và điều trị được ở giai đoạn đầu, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở đường ruột của mình".

8 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Nữ chuyên gia Michelle cho biết các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng là:

- Những thay đổi trong phân - có thể là tiêu chảy, táo bón hoặc phân mềm hơn

- Đi đại tiện thường xuyên hơn

- Máu trong phân

- Chảy máu từ hậu môn

Có một số dấu hiệu của ung thư đại trực tràng rất dễ nhầm lẫn với các hiện tượng thường xuất hiện trong dịp năm mới. (Ảnh minh họa)

- Đau bụng

- Đầy hơi

- Giảm cân không chủ đích

- Cảm thấy mệt mỏi.

Chuyên gia Michelle giải thích: "Trong mùa lễ hội vào tháng 12 và tháng 1, người ta thường gặp các triệu chứng như đầy hơi, mệt mỏi và đi tiêu thường xuyên hơn do mọi người có xu hướng thay đổi chế độ ăn uống".

"Điều này thường có thể khiến mọi người bỏ qua các triệu chứng của họ và cho rằng đó ‘chỉ là chứng đầy hơi trong dịp lễ hội’".

"Do đó, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn phải gặp bác sĩ khẩn cấp để được thăm khám".

Bác sĩ thường sẽ thực hiện kiểm tra trực tràng (mất chưa đầy một phút) và yêu cầu lấy mẫu phân để kiểm tra xem có máu trong phân hay không.

Michelle Geraghty-Corns, chuyên gia sức khỏe đại trực tràng và người sáng lập phòng khám Eternalbeing (Anh)

4 yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Số ca mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ Mỹ đang gia tăng. Theo một báo cáo do Hiệp hội Ung thư Mỹ công bố hồi tháng 3 năm 2023, tỷ lệ các ca ung thư đại trực tràng ở người trưởng thành dưới 55 tuổi đã tăng từ 11% năm 1995 lên 20% vào năm 2019.

Không rõ điều gì đứng đằng sau sự gia tăng này, nhưng các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu.

Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 8 trên tạp chí Nghiên cứu Phòng ngừa Ung thư đã tìm ra 4 yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng ở nam giới dưới 50 tuổi.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Indiana, Mỹ, đã phân tích hồ sơ y tế của 3.000 nam giới trong độ tuổi từ 35 đến 49, bao gồm cả những bệnh nhân có bệnh lý nền.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã xem xét 67 yếu tố - bao gồm chế độ ăn uống, tình trạng hút thuốc và liệu những người đàn ông đó có dùng thuốc không kê đơn hay không - để xác định điều gì làm tăng nguy cơ.

Các phân tích của họ đã xác định 4 yếu tố sau làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng ở nam giới:

- Ở trong độ tuổi từ 35 đến 49 tuổi,

- Sử dụng rượu,

- Có người thân bị ung thư đại trực tràng (chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em ruột hoặc cô dì chú bác),

- Có gánh nặng bệnh tật cao, chẳng hạn như là người hút thuốc,

(Theo Express)