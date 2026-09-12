Chuyên gia chỉ rõ sự vượt trội của MiG-31 trước Su-57

Một chuyên gia đã tiết lộ một công dụng bất ngờ của tiêm kích lâu đời nhất trong Không quân Nga, hóa ra nó còn vượt trội Su-57 tiên tiến nhất.

Chuyên gia quân sự Alexander Sinyugin - nhà bình luận của Tạp chí Kho Vũ khí của Tổ quốc cho biết tiêm kích đánh chặn MiG-31 nắm giữ ưu điểm nổi trội, đó là có thể nhắm mục tiêu hiệu quả vào các vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Ông Sinyugin lưu ý rằng trần bay của MiG-31 là 40 km, và tên lửa có thể đạt đến độ cao cao hơn nữa: "Đó là nhiệm vụ của chiếc tiêm kích, nó có thể nhắm mục tiêu khá hiệu quả vào các vệ tinh ở quỹ đạo thấp".

Trong khi đó độ cao tối đa của máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới nhất là 20 km - chỉ bằng một nửa so với MiG-31. Tuy nhiên việc so sánh trực tiếp hai dòng tiêm kích này là không phù hợp bởi nhiệm vụ của chúng hoàn toàn khác nhau.

Su-57 được thiết kế để giành ưu thế trên không, trong khi MiG-31 là máy bay đánh chặn chuyên dụng với khả năng hoạt động ở độ cao lớn. Sự khác biệt về trần bay quyết định tiêm kích nào có khả năng tiếp cận các mục tiêu trên quỹ đạo.

MiG-31 được trang bị máy tính kỹ thuật số và hệ thống điều khiển điện tử. Chúng tự động dẫn hướng máy bay đến điểm phóng tên lửa đã được tính toán, giảm khối lượng công việc cho phi công và tăng độ chính xác của vũ khí.

Hơn nữa MiG-31 có khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal, mở rộng tiềm năng chiến đấu của nó vượt ra ngoài khả năng đánh chặn mục tiêu trên không truyền thống.

Tiềm năng của tiêm kích MiG-31 huyền thoại vẫn chưa được khai thác hết.

Theo các nhà phân tích nước ngoài, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vận hành khoảng 150 chiếc MiG-31 với nhiều biến thể khác nhau. Số lượng như trên khiến loại tiêm kích này trở thành một trong những chiến đấu cơ hạng nặng được sử dụng rộng rãi nhất.

Hơn nữa, khả năng tấn công các mục tiêu trên quỹ đạo của máy bay mở ra một lĩnh vực ứng dụng quân sự mới, đó là sẵn sàng cho "chiến tranh giữa các vì sao".

Trước đó ông Nikolai Chikunov thuộc Cục Thiết kế MiG tin tưởng các đặc tính hiệu năng độc đáo của MiG-31 mở đường cho việc tạo ra phương tiện chiến đấu hoàn toàn mới dựa trên dòng máy bay hiện có.

Theo vị chuyên gia, MiG-31 vẫn chưa khai thác hết khả năng chiến đấu của mình, xét đến hiệu năng hiện có, và đây là một thực tế khách quan không thể bỏ qua.