Thỏa thuận Su-57 trở lại khi ông Putin tới Delhi: Hé lộ "điều khoản vàng" và thứ Ấn Độ muốn có từ Nga

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã công bố điều mà Ấn Độ muốn có được trong thỏa thuận Su-57.

Thỏa thuận Su-57 trở lại khi ông Putin tới Delhi

Tờ Eurasian Times đưa tin, thỏa thuận Su-57 đã trở lại bàn đàm phán khi máy bay chở ông Putin đáp xuống Delhi.

Ấn Độ nhiều khả năng sẽ xem xét một đề nghị mới đầy quyết tâm về tiêm kích tàng hình Su-57 trong chuyến thăm kéo dài ba ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, ông Putin đã tới New Delhi ngày 10/9 và được đón tiếp trọng thể theo nghi thức thảm đỏ.

Ông có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày 12–13/9. Thỏa thuận Su-57 cùng một số hệ thống vũ khí khác dự kiến sẽ nằm trong chương trình thảo luận.

Tiêm kích tàng hình Su-57. Ảnh: EurAsian Times

“Su-57 là một loại máy bay rất hiện đại và thuộc nhóm tốt nhất thế giới. Vấn đề bán loại máy bay này cho Ấn Độ đang nằm trong chương trình nghị sự”, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tại cuộc họp báo trước chuyến thăm Ấn Độ của ông Putin.

Tháng 6/2026, chính ông Putin đã tái khởi động đề nghị xuất khẩu Su-57, nhắc lại dự án hợp tác FGFA (Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm) trước đây giữa hai đồng minh và gọi Su-57 là tiêm kích thế hệ thứ năm tốt nhất thế giới.

Khi đó, Tổng thống Nga khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ “mà không có bất kỳ vấn đề hay giới hạn nào”.

Theo một số thông tin, Su-57 cũng được đề cập trong cuộc thảo luận giữa ông Putin và ông Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek.

Nga đã đề nghị những gì?

Tại triển lãm Aero India 2025, Nga đưa ra một “điều khoản vàng” dành cho Ấn Độ, bao gồm cung cấp máy bay hoàn chỉnh, sản xuất Su-57 tại Ấn Độ và hỗ trợ phát triển chương trình Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến AMCA của New Delhi.

Một tháng sau, đề nghị này được điều chỉnh với phương án tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có phục vụ Su-30MKI để tạo điều kiện sản xuất Su-57 ngay tại Ấn Độ.

Tháng 11/2025, Moscow bổ sung các điều khoản mới, bao gồm sản xuất hoàn toàn theo giấy phép, chuyển giao công nghệ và phát triển “phiên bản hai chỗ ngồi”. Phương án này được cho là hấp dẫn hơn đối với Ấn Độ bởi nước này từng tham gia dự án FGFA hai chỗ ngồi với Moscow.

Kể từ đó, giới chức Nga nhiều lần bày tỏ mong muốn hợp tác với Ấn Độ để tiếp tục cải tiến máy bay, đồng thời cùng sản xuất thêm từ ba đến năm phi đội tiêm kích Su-57 tại Ấn Độ.

Các thành viên phái đoàn do Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dẫn đầu tham dự cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 11/9/2026. Ảnh: Reuters

Ấn Độ muốn gì từ Nga?

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ấn Độ đã đề nghị được tiếp cận công nghệ sản xuất Su-57.

“Phía Ấn Độ đang yêu cầu các công nghệ sản xuất và đây là vấn đề cần tiếp tục thảo luận”, ông Peskov nói với báo giới.

“Bất kỳ quốc gia nào sở hữu những cỗ máy hoàn toàn mới và hiện đại đều muốn giữ công nghệ đó cho riêng mình”, ông Peskov nói, qua đó thể hiện những lo ngại từ phía Nga.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hai bên vẫn đang thảo luận về việc chia sẻ công nghệ sản xuất nhờ mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước, dù ông cũng thẳng thắn thừa nhận Moscow còn có phần do dự trong việc chuyển giao công nghệ.

Điều này sẽ đưa vấn đề sản xuất nội địa và chuyển giao công nghệ trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận về Su-57. Đây có thể là bước đi trước khi Ấn Độ tiến tới một thỏa thuận, phù hợp với tham vọng “Make in India” của nước này.

Điều đáng chú ý là các quan chức Nga từng nhiều lần khẳng định đề nghị Su-57 có bao gồm chuyển giao công nghệ.

Chẳng hạn, năm ngoái, một quan chức cấp cao của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đã đề nghị “chuyển giao công nghệ không hạn chế”. Theo vị quan chức này, phạm vi chuyển giao sẽ bao trùm toàn bộ hệ sinh thái tiêm kích thế hệ thứ năm, gồm hệ thống điện tử hàng không, động cơ, cảm biến, vật liệu tàng hình và những hệ thống mật khác.

Quan chức Nga cũng cho biết Moscow sẵn sàng đào tạo phía Ấn Độ về vũ khí hàng không tiên tiến, công nghệ giảm tín hiệu bộc lộ, radar quét mảng pha điện tử chủ động AESA, động cơ thế hệ thứ năm, hệ thống quang học và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, công nghệ máy bay khác với công nghệ sản xuất.

Công nghệ máy bay bao gồm thiết kế, hệ thống và năng lực của bản thân máy bay. Trong khi đó, công nghệ sản xuất liên quan đến bí quyết, quy trình, công cụ và phương pháp công nghiệp cần thiết để chế tạo máy bay.

Một quốc gia có thể được tiếp cận một phần công nghệ máy bay nhưng không nhận được đầy đủ công nghệ sản xuất. Khi đó, nước này vẫn phải phụ thuộc vào bên bán trong quá trình chế tạo thêm máy bay hoặc nâng cấp sau này.

Ngược lại, chuyển giao đầy đủ công nghệ sản xuất sẽ cho phép quốc gia tiếp nhận tự chế tạo máy bay trong nước theo giấy phép hoặc thông qua liên doanh, nâng cao khả năng tự chủ, đồng thời có thể sửa đổi và nội địa hóa thiết kế.

Cộng đồng chiến lược Ấn Độ và các cựu sĩ quan Không quân Ấn Độ vẫn hoài nghi về khả năng Moscow thực sự chuyển giao công nghệ, bất chấp những đề nghị rất hấp dẫn từ phía Nga.

“Người Nga khó có khả năng chuyển giao toàn bộ công nghệ. Một khi chúng ta đã thanh toán và ký hợp đồng, sẽ không còn nhiều việc có thể làm được”, cựu phi công Không quân Ấn Độ, Thống chế Không quân Anil Chopra, từng nói với EurAsian Times.

“Sẽ rất tuyệt nếu Ấn Độ có thể gây sức ép buộc Nga chuyển giao những công nghệ thế hệ thứ năm mang tính then chốt. Tuy nhiên, việc sản xuất Su-57 và mở rộng hợp tác sẽ không mang lại lợi ích cho Ấn Độ”, ông Chopra nhận định.

Tiêm kích Su-57. Ảnh: Wiki

Ấn Độ vẫn chưa chắc chắn

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết nước này không có kế hoạch mua “một phiên bản Sukhoi mới”. Phát biểu này dường như gián tiếp đề cập đến Su-57.

“Không, chúng tôi chưa cân nhắc về Sukhoi. Nếu các vị đang hỏi về phiên bản Sukhoi mới, câu trả lời là không. Nhưng chúng tôi đang tích cực xem xét việc nâng cấp những chiếc Sukhoi hiện có…”, ông Singh nói, đề cập tới phi đội Su-30MKI được Ấn Độ sản xuất theo giấy phép.

Dù vậy, các cựu sĩ quan và chuyên gia cho rằng Ấn Độ chưa hoàn toàn đóng cửa đối với một thỏa thuận tiềm năng.

Cựu phi công và Thống chế Không quân Ấn Độ Anil Chopra nói với EurAsian Times rằng mặc dù tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng có trọng lượng, phát biểu này không được đưa ra ở cấp chính trị cao nhất. Vì vậy, vẫn có khả năng New Delhi đang chủ động điều chỉnh thông điệp công khai, đồng thời cân nhắc quan hệ với Mỹ và các đối tác phương Tây.

Ngoài ra, Chủ tịch tập đoàn HAL, Tiến sĩ D.K. Sunil, tháng 4/2026 cho biết phía Ấn Độ đã đề nghị Nga báo giá cho khoản đầu tư vào các cơ sở sản xuất.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Nga cho biết khoảng 50% cơ sở chế tạo hiện có có thể được tận dụng để sản xuất Su-57 nếu được đầu tư bổ sung.

Do đó, theo EurAsian Times, có thể nhận định rằng Ấn Độ đang tỏ ra cứng rắn trong đàm phán nhằm tối đa hóa lợi ích từ một thỏa thuận tiềm năng với Nga, đặc biệt là quyền tiếp cận công nghệ sản xuất.