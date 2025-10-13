Chuyên gia chỉ ra sai lầm nguy hiểm khi sử dụng nước hoa

Nước hoa từ lâu đã được xem như “vũ khí” giúp con người tự tin và thu hút hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cách sử dụng nước hoa sai có thể vô tình gây hại cho làn da. Mới đây, chuyên gia trị liệu da nổi tiếng người Australlia, James Vivian, lên tiếng cảnh báo về thói quen xịt nước hoa trực tiếp lên cổ , gọi đây là sai lầm nguy hiểm mà hầu hết mọi người đều mắc phải.

Trong một video được chia sẻ trên Instagram, Vivian kể lại trải nghiệm với một khách hàng nữ. Khi khám da, anh nhận thấy vùng cổ của cô xuất hiện nhiều vết đốm, loang lổ và không đều màu ở đúng vị trí thường xuyên xịt nước hoa. Hiện tượng này khiến anh nhớ lại căn bệnh Poikiloderma of Civatte, tình trạng da mãn tính do ánh nắng mặt trời gây ra, thường gặp ở những người có thói quen dùng nước hoa sai cách.

Chuyên gia tiết lộ loại nước hoa yêu thích của bạn có thể gây hại cho làn da.

Theo James Vivian, nhiều loại nước hoa chứa các thành phần nhạy cảm với ánh sáng (photosensitive ingredients). Khi tiếp xúc với tia UV, các hợp chất này khiến da dễ bị tổn thương hơn, dẫn đến hiện tượng tăng sắc tố, sạm nám hoặc thậm chí vỡ mao mạch.

“Chúng ta thường xịt nước hoa lên cổ, nơi da mỏng và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Chính điều đó khiến vùng da này lão hóa nhanh hơn và dễ bị đổi màu”, chuyên gia giải thích.

Anh cho biết thêm, căn bệnh Poikiloderma of Civatte biểu hiện bằng các mảng da có màu sắc không đồng đều, xen lẫn giữa những vùng sậm, vùng đỏ và cả các mạch máu nhỏ nổi rõ. Dù không nguy hiểm đến sức khỏe, tình trạng này lại rất khó điều trị và có thể gây nám vĩnh viễn nếu không được can thiệp sớm.

Các phương pháp laser hoặc IPL có thể giúp làm mờ tình trạng này, nhưng chi phí cao và hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa. Do đó, Vivian nhấn mạnh: “Phòng bệnh luôn quan trọng hơn chữa bệnh. Chỉ cần thay đổi cách sử dụng nước hoa, bạn đã có thể tránh được rủi ro cho làn da".

James Vivian cảnh báo rằng xịt nước hoa trực tiếp lên cổ có thể gây ra tình trạng da mãn tính gọi là Poikiloderma of Civatte.

Theo khảo sát của Vivian, đa số mọi người có thói quen xịt nước hoa trực tiếp lên cổ, sau tai hoặc ngực trên, những vị trí da dễ tiếp xúc ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân khiến da cổ dễ bị nám và lão hóa sớm hơn vùng mặt.

Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xảy ra ở phụ nữ. Một người theo dõi đặt câu hỏi trong phần bình luận: “Điều này có áp dụng với nước hoa sau cạo râu cho nam giới không?” và câu trả lời của chuyên gia là “Có”. Các sản phẩm có hương thơm, kể cả aftershave, cũng có thể chứa thành phần khiến da nhạy cảm với tia cực tím.

Để tránh gây hại cho da, James Vivian khuyên nên thay đổi vị trí xịt nước hoa. “ Thay vì xịt trực tiếp lên cổ, hãy xịt vào vùng da được che phủ như dưới xương quai xanh, hoặc tốt nhất là xịt lên quần áo", anh gợi ý.

Một lựa chọn khác là xịt nhẹ lên tóc hoặc cổ tay, những nơi ít tiếp xúc ánh nắng và vẫn giúp mùi hương lan tỏa tự nhiên. Bằng cách này, bạn không chỉ bảo vệ làn da khỏi tổn thương mà vẫn giữ được phong thái tự tin, quyến rũ. Ngoài ra, anh cũng khuyến cáo nên tránh xịt nước hoa trước khi ra nắng hoặc kết hợp với kem chống nắng vùng cổ nếu không thể bỏ thói quen này.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và thừa nhận rằng họ chưa từng nghe đến mối liên hệ giữa nước hoa và sắc tố da. Một người bình luận: “ Tôi hay xịt nước hoa lên tóc và cổ tay vì chẳng ai nói đến cổ tay lão hóa cả". Người khác đồng tình: “Quan trọng lắm. Tôi từng bị Poikiloderma, chữa rất khó. Giờ mới hiểu vì sao".

Poikiloderma of Civatte là tình trạng do ánh nắng mặt trời gây ra, gây ra các mảng đỏ, đốm nâu, các vùng da sáng màu hơn và các tĩnh mạch mạng nhện ở cổ và vùng da hở.

Nhiều người cũng bắt đầu quan tâm hơn đến cách xịt nước hoa đúng chuẩn, đặc biệt là sau khi biết những hậu quả lâu dài mà thói quen này có thể gây ra.

James Vivian nhấn mạnh rằng nước hoa không xấu, điều quan trọng là cách sử dụng. Làn da vùng cổ vốn mỏng manh, dễ lão hóa và cần được bảo vệ kỹ càng, không nên chịu thêm áp lực từ hóa chất và ánh nắng. “Nếu yêu thích mùi hương đặc trưng của bạn, hãy để nó đồng hành theo cách an toàn, xịt lên quần áo, tóc, hoặc vùng da được che phủ. Làn da bạn sẽ cảm ơn vì điều đó,” Vivian nói.

(Nguồn: Daily Mail)



