Chuyên gia chỉ: 5 DẤU HIỆU ở lưng có thể cảnh báo bệnh thận, nhiều người nghĩ chỉ là đau nhức thông thường

Đây có thể là những dấu hiệu liên quan đến thận mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

Đau lưng thường được cho là hệ quả của tình trạng căng cơ, tổn thương dây thần kinh hoặc các bệnh lý cột sống. Tuy nhiên, cơn đau xuất hiện ở vùng lưng đôi khi không bắt nguồn từ hệ cơ xương khớp mà có thể liên quan đến những bất thường ở thận.

Nhiều người dễ nhầm lẫn cơn đau do bệnh lý thận với tình trạng đau lưng, đau nhức cơ xương khớp thông thường (Ảnh minh họa: AI)

Theo Tiến sĩ Ruth Jessen Hickman, vị trí và tính chất cơn đau, cùng các triệu chứng đi kèm, là những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt đau do bệnh lý thận với đau lưng thông thường.

1. Đau dưới xương sườn, thường tập trung ở một bên

Vị trí xuất hiện cơn đau là một trong những dấu hiệu giúp phân biệt vấn đề về thận với đau lưng thông thường. Thận nằm ở phía sau ổ bụng, ngay dưới khung xương sườn và ở hai bên cột sống. Khi cơ quan này gặp vấn đề, người bệnh thường cảm thấy đau ở vùng hông lưng, nằm giữa xương sườn cuối cùng và hông, phía trên thắt lưng. Đặc trưng của cơn đau do bệnh lý thận là thường xuất hiện ở một bên cơ thể, tương ứng với vị trí quả thận bị ảnh hưởng. Dù vậy, một số trường hợp vẫn có thể gây đau ở cả hai bên. Ngược lại, đau lưng do các vấn đề về cơ, dây thần kinh hoặc cột sống có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, từ vùng cổ đến thắt lưng. Trong đó, các bệnh lý cột sống thường gây đau ở vùng thắt lưng, đôi khi lan xuống mông. Do vị trí nằm gần cột sống và đặc điểm phân bố thần kinh, cơn đau xuất phát từ thận có thể lan ra vùng lưng, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với tình trạng đau cơ hoặc đau cột sống thông thường.

2. Cơn đau có cảm giác xuất phát từ sâu bên trong

Bên cạnh vị trí, tính chất cơn đau cũng là yếu tố giúp phân biệt vấn đề về thận với các bệnh lý cơ xương khớp. Theo Tiến sĩ Ruth Jessen Hickman, đau do bệnh lý thận có thể biểu hiện dưới dạng âm ỉ, kéo dài hoặc đột ngột xuất hiện với cường độ dữ dội. Trong một số trường hợp, cơn đau tăng dần theo thời gian và tạo cảm giác như xuất phát từ sâu bên trong cơ thể. Ngược lại, đau lưng do căng cơ hoặc các vấn đề cơ xương khớp thường có mối liên hệ rõ rệt với hoạt động thể chất. Người bệnh có thể cảm thấy đau tăng lên khi cúi người, xoay lưng, nâng vật nặng hoặc thực hiện một số động tác nhất định. Sự khác biệt về cảm giác đau này có thể cung cấp thêm manh mối về nguyên nhân gây bệnh, dù không đủ để xác định chính xác tình trạng sức khỏe.