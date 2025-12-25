Chuyên gia cảnh báo top 5 thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ đột quỵ, người Việt mắc rất nhiều

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu, cứ 4 người trên 25 tuổi thì có 1 người sẽ bị đột quỵ trong suốt cuộc đời.

Ở Việt Nam, trong chương trình “Cập nhật kiến thức về đột quỵ não và bệnh lý mạch máu não” diễn ra chiều 17/12 tại Bệnh viện TWQĐ 108, GS.TS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam nhận định: Bên cạnh các yếu tố nguy cơ truyền thống như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì và đái tháo đường, những yếu tố nguy cơ như ít vận động, ăn nhiều thức ăn nhanh nhiều chất béo, làm việc căng thẳng, lạm dụng thuốc tránh thai, chất kích thích… ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi. Mặc dù y học đã đạt được nhiều tiến bộ trong điều trị đột quỵ cấp, nhưng hơn một nửa số người bệnh vẫn gặp các kết cục không mong muốn, phải lệ thuộc chức năng lâu dài hoặc tử vong.

Do đó, việc nhận biết những thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ đột quỵ để phòng tránh là rất quan trọng. Dưới đây là top 5 thói quen như thế và nguyên nhân tại sao nó gây hại cho cơ thể được Tiến sĩ Rineke Twistixa Arandita, Chuyên khoa Thần kinh tại Bệnh viện EMC Pulomas (Indonesia) chia sẻ.

1. Hút thuốc

Hút thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ. Thuốc lá chứa các chất độc hại có thể làm tổn thương mạch máu và làm tăng huyết áp. Khói thuốc lá chứa khoảng 4.000 hợp chất hóa học nguy hiểm.

Trong máu, các hợp chất hóa học này lan khắp cơ thể, gây ra những thay đổi và tổn thương, ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý của cơ thể. Những thay đổi này, đến lượt nó, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

2. Uống quá nhiều rượu

Một trong những nguyên nhân gây đột quỵ là uống quá nhiều rượu, điều này có thể làm tăng huyết áp, cholesterol và nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thói quen uống rượu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ thông qua một số cơ chế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và não bộ. Uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ. Huyết áp cao có thể làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, có thể làm tắc nghẽn dòng máu lên não.

3. Thiếu hoạt động thể chất/hoạt động thể chất quá sức

Lối sống ít vận động có thể dẫn đến béo phì, huyết áp cao và tiểu đường, tất cả đều có thể gây đột quỵ. Hãy cố gắng tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày để phòng tránh đột quỵ bằng cách đi bộ hoặc tập luyện nhẹ nhàng tại nhà cùng gia đình và người thân.

Tuy nhiên, TS. BS Hoàng Minh Đức, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu 1C, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng lưu ý thêm rằng việc hoạt động thể chất quá mức cũng gây hại cho sức khỏe. "Tập thể dục thể thao quá sức có thể gây tăng huyết áp đột ngột làm giãn nở, tổn thương mạch máu trong não, dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Các cơ chế gây đột quỵ khi hoạt động thể thao gắng sức bao gồm:

Thứ nhất, do thiếu máu cục bộ khi tập luyện cường độ cao, nhịp tim và huyết áp tăng mạnh, có thể gây ra tình trạng hình thành cục máu đông cản trở máu tới não dẫn đến thiếu oxy và dưỡng chất gây ra đột quỵ. Thứ hai, gây xuất huyết não áp lực của huyết áp cao khi vận động mạnh có thể làm vỡ mạch máu não yếu, gây ra xuất huyết não. Thứ ba, gây rối loạn điện giải, mất điện giải khi tập luyện cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thần kinh tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ hoặc ngất xỉu".

Do đó, thiếu hoạt động thể chất hay hoạt động thể chất quá sức cũng đều không tốt.

4. Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng không được kiểm soát có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Bạn có thể thực hiện một số việc để quản lý căng thẳng, chẳng hạn như thiền định, tập thể dục hoặc trị liệu với sự hướng dẫn của chuyên gia để giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

5. Không khám sức khỏe định kỳ

Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Việc kiểm tra định kỳ có thể giúp phát hiện và điều trị sớm các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Đừng bỏ qua các lần khám bác sĩ. Tránh hoặc thay đổi những thói quen này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Đặc biệt, những người mắc tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol cao, béo phì cần đặc biệt chú trọng việc kiểm soát bệnh bởi việc không kiểm soát tốt có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

(Tổng hợp)