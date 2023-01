Chuyên gia Anh khuyến cáo đối tượng phải tiêm vắc xin COVID-19 hàng năm

Kể từ tháng 12/2019 đến nay, hơn 6,7 triệu người đã tử vong do mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Việt Nam đã phải hứng chịu làn sóng COVID-19 khi biến chủng Delta xuất hiện vào tháng 4/2021, sau đó là biến chủng Omicron vào đầu năm 2022. Ước tính, cả nước có hơn 11 triệu ca nhiễm, khoảng 40.000 ca đã tử vong.

Hiện nay, những biến thể mới của Omicron liên tiếp xuất hiện đang gia tăng số ca mắc và tử vong tại nhiều quốc gia. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Giáo sư Guy Thwaites, khoa Truyền nhiễm Đại học Oxford kiêm Giám đốc OUCRU Việt Nam vừa có những khuyến cáo về các giải pháp phòng chống dịch gửi đến Sở Y tế TPHCM.

Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam

Giáo sư Guy Thwaites cho rằng, COVID-19 vẫn còn là đại dịch, SARS-CoV-2 có thể sẽ không biến mất. Việc triển khai thần tốc vắc xin COVID-19 trên toàn cầu đã cứu sống hàng triệu người. Tuy nhiên, Giáo sư Guy Thwaites cho biết: “Thật không may khi khả năng bảo vệ được cung cấp bởi tất cả các loại vắc xin COVID-19 hiện nay giảm dần theo thời gian. Điều này có nghĩa là mọi người cần tiêm các liều vắc xin nhắc lại để đảm bảo họ có đủ khả năng bảo vệ không bị biến chứng bệnh nặng hoặc tử vong do nhiễm SARS-CoV-2”.

Bất kỳ loại vắc xin nào được WHO phê duyệt sử dụng và hiện đang được triển khai tiêm phòng tại Việt Nam đều có thể sử dụng được cho mục đích tiêm nhắc lại vì các vắc xin này vẫn có hiệu quả cao. Việc tiêm nhắc lại liều thứ nhất hoặc thứ hai rất được khuyến khích như là một cách an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Đại dịch COVID-19 vẫn đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng

Giám đốc OUCRU ủng hộ chính sách của Việt Nam trong việc tiêm mũi nhắc lại lần hai cho người cao tuổi (trên 50 tuổi), người lớn bị suy giảm miễn dịch và những người có nguy cơ phơi nhiễm virus cao. Tuy nhiên, ông cho rằng hai liều vắc xin cơ bản trong giai đoạn đại dịch năm 2021, cho dù đã từng hoặc chưa từng bị COVID-19 không đủ để bảo vệ những người cao tuổi dễ bị tổn thương do COVID-19 trong năm 2023, đặc biệt nếu họ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh nền khác có thể làm suy giảm miễn dịch.

“Có khả năng những đối tượng này sẽ cần phải tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 hàng năm. Nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 từ việc không tiêm các mũi tiêm nhắc lại cần thiết là cao hơn rất nhiều so các tác dụng phụ của vắc xin. Các tác dụng phụ của vắc xin COVID-19 là rất hiếm. Vì vậy việc tiêm các liều nhắc lại của vắc xin phòng COVID-19 sẽ giúp bảo vệ mạng sống của nhiều người và giảm thiểu gánh nặng cho ngành y tế Việt Nam” – Giáo sư Guy Thwaites khuyến cáo.