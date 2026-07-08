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Chuyện gì đang xảy ra với Binz?

Chhrist
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Chuỗi concert của SpaceSpeakers tại Mỹ vừa qua khiến công chúng ngỡ ngàng trước diện mạo phát tướng rõ rệt của Binz, đánh dấu sự thay đổi lớn từ hình tượng bad boy bụi bặm ngày nào sang giao diện của một

Mới đây, Binz cùng các thành viên SpaceSpeakers tổ chức chuỗi concert tại Las Vegas, Mỹ. Bên cạnh những bản hit bùng nổ, ngoại hình của nam rapper nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đặc biệt trong đêm diễn thứ hai, khi bước lên sân khấu với bộ tracksuit chất liệu velvet ôm sát gần như tố cáo vóc dáng hiện tại của Binz một cách rõ ràng. Đối diện với vẻ ngoài này, hầu hết netizen đồng lòng nhận xét rằng Binz của ngày xưa nhìn rất "chất", còn hiện tại thì có vẻ như đang... "thừa chất" mất rồi.

Chuyện gì đang xảy ra với Binz?- Ảnh 1.

Nhận xét của người hâm mộ:

- Nghe nói anh phải thay hết tủ quần áo.

- Nghe nói dạo này anh tăng size.

- Nghe nói dạo này rapper đang thừa chất.

- Hình như giao diện của Binz không hợp mấy bài này nữa rồi.

- Chắc có "hiềm khích" với stylist nhưng tôi không chứng minh được.

- Tưởng Trấn Thành hay Quang Lê.

Khung hình fancam mới với diện mạo đáng yêu của Binz đang khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ.

Nhiều cư dân mạng lém lỉnh không ngại nói thẳng khi nhìn thấy bóng dáng của nghệ sĩ Trấn Thành hay ca sĩ Quang Lê thấp thoáng trong ngoại hình hiện tại của thành viên SpaceSpeakers, đồng thời hài hước trách khéo Châu Bùi vì chăm sóc nửa kia quá kỹ, khiến Binz tăng cân không phanh sau một thời gian dài chìm đắm trong tình yêu yên bình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là chuyện tăng cân, mà là khí chất của Binz cũng thay đổi theo. Trong nhiều năm, nam rapper gần như đóng khung với hình tượng trai hư giàu tính nhận diện: suit đen, sơ mi trắng hé cúc, tóc vuốt bóng, loạt hình xăm cùng ánh mắt lạnh lùng. Đó cũng là hình ảnh giúp anh trở thành một trong những rapper có visual mang tính biểu tượng hàng đầu Vpop.

Chuyện gì đang xảy ra với Binz?- Ảnh 2.

Vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu vô tình rửa sạch nét phong trần, bất cần mà Binz dày công xây dựng suốt nhiều năm nhất là khi đặt hai khoảnh khắc diện cùng một phong cách cạnh nhau. Vẫn là công thức lên đồ quen thuộc, song, Bigcityboi ở thời điểm hiện tại không còn nhiều mấy nét lãng tử, "nguy hiểm" như những năm đầu tuổi 30, thay vào đó là phong thái của một người đàn ông U40 trưởng thành, viên mãn.

Chuyện gì đang xảy ra với Binz?- Ảnh 3.
Chuyện gì đang xảy ra với Binz?- Ảnh 4.

Nói đi cũng phải nói lại, có người tiếc visual "bad boy" ngày nào của Binz, nhưng cũng không ít khán giả cho rằng đây là hình ảnh của một nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống nhiều hơn là chạy theo những tiêu chuẩn ngoại hình của một idol. Như một số cư dân mạng hài hước kết luận: trai hư rồi cũng sẽ có ngày "rửa tay gác kiếm", nếu cái giá phải trả chỉ là tăng thêm vài ký, có lẽ cũng là một sự đánh đổi khá dễ hiểu.

Chuyện gì đang xảy ra với Binz?- Ảnh 5.

Ảnh: TikTok, FBNV

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