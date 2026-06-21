Chuyên cơ 'Nhà Trắng biết bay' xa hoa chưa từng có của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ra mắt chiếc chuyên cơ Air Force One mới do Qatar tặng, ca ngợi đây là "chiếc máy bay không gì sánh bằng" và là "Nhà Trắng biết bay" với mức độ xa hoa chưa từng có.

Buổi ra mắt diễn ra ở căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, trước khi Tổng thống Trump lên đường tới khu nghỉ dưỡng Camp David nhân dịp Ngày của Cha.

Chiếc Boeing 747 mang lớp sơn đỏ, trắng và xanh mới, cùng quốc huy Tổng thống Mỹ và dòng chữ "United States of America" trên thân.

Trong tiếng nhạc God Bless the U.S.A . vang lên, ông Trump bước xuống từ chuyên cơ mới và dành nhiều lời ca ngợi cho chiếc máy bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ chiếc chuyên cơ Air Force One mới do Qatar tặng ở Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland. Nguồn: X/White House.

"Chất lượng chế tác của chiếc máy bay này khi tận mắt chứng kiến các vị sẽ không thể tin nổi. Chất lượng gỗ, vật liệu và động cơ đều thuộc hàng tốt nhất thế giới. Không có chiếc máy bay nào giống như vậy", ông Trump nói trước các quân nhân.

Ông Trump cũng mô tả đây là "Nhà Trắng biết bay với mức độ sang trọng mà chưa ai từng thấy".

Món quà 400 triệu USD gây nhiều tranh cãi

Chiếc Air Force One mới là máy bay Boeing 747-8 được Hoàng gia Qatar trao tặng cho Mỹ vào tháng 5/2025. Đây được xem là món quà tặng trị giá khoảng 400 triệu USD, chưa từng có tiền lệ từ một quốc gia nước ngoài dành cho Mỹ.

Sau khi tiếp nhận, chiếc máy bay phải trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và vận hành nghiêm ngặt của Air Force One.

Tuy nhiên, món quà này cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Nó từng làm dấy lên những mối lo ngại về mặt đạo đức, hiến pháp và an ninh tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước chiếc Air Force One do Qatar tặng, phát biểu ở Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland. Ảnh: USA Today.

"Chưa từng có chiếc máy bay nào như thế này được chế tạo và cũng sẽ không bao giờ có chiếc thứ hai", ông Trump khẳng định.

So với chiếc Air Force One cũ, chiếc Boeing 747 của Qatar dài hơn khoảng 5,6m, có khả năng mang tải trọng lớn hơn, bay nhanh hơn và xa hơn đôi chút.

Trong khi sức chứa hành khách gần như không thay đổi, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khoang nội thất sang trọng với ghế bọc da màu kem, thảm trải sàn cao cấp cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật do hãng thiết kế nội thất nổi tiếng Cabinet Alberto Pinto của Pháp thực hiện.

Ông Trump cho biết chiếc Air Force One cũ đã hơn 35 năm tuổi và "đã đến lúc cần được thay thế".

"Tôi muốn cảm ơn Quốc vương Qatar. Ông ấy là một người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ nói khi nhắc tới Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Thay đổi màu sơn mang dấu ấn của ông Trump

Một trong những điểm đáng chú ý của chuyên cơ mới là lớp sơn đỏ, trắng và xanh do chính ông Trump tham gia thiết kế. Thiết kế này thay thế phối màu trắng và hai tông xanh mang tính biểu tượng được cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy lựa chọn từ nhiều thập kỷ trước.

"Chúng tôi vẫn thích màu xanh nhạt đó, nhưng đã đến lúc cần thay đổi", ông Trump nói.

Chi phí cải tạo có thể vượt 1 tỷ USD

Không quân Mỹ cho biết, việc đưa chiếc Boeing 747 của Qatar vào phục vụ là giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tổng thống do sự chậm trễ trong việc hoàn thành hai chiếc máy bay mới.

Không quân Mỹ phải xây dựng quy trình kiểm tra hoàn toàn mới để phát hiện nguy cơ bị cài thiết bị gián điệp, hoặc can thiệp về an ninh.

Các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định tổng chi phí cải tạo sẽ không vượt quá 400 triệu USD. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng không được NBC News dẫn lời, việc lắp đặt các hệ thống liên lạc, phòng thủ và thiết bị tuyệt mật có thể khiến tổng chi phí thực tế vượt mốc 1 tỷ USD.