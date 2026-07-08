Chuyến bay không có bất kỳ hành khách nào cất cánh đã trở về Nội Bài, lập kỳ tích bay dài thứ 2 thế giới

Vietnam Airlines ghi nhận chuyến bay dài thứ hai từng được thực hiện bằng Airbus A350, chỉ đứng sau chuyến bay kỷ lục khoảng 17.000 km của Không quân Đức năm 2020. Hành trình này cũng dài hơn các chuyến bay thương mại giữa Singapore và New York do Singapore Airlines khai thác bằng Airbus A350-900ULR.

Ngày 29/6/2026, Vietnam Airlines bắt đầu chiến dịch vận chuyển lực lượng và hàng hóa cứu trợ nhân đạo tới Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng.

Chuyến bay VN66 cất cánh từ Hà Nội lúc 0 giờ 45 phút ngày 29/6/2026, chở 124 cán bộ, nhân viên cứu hộ, 10 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng khoảng 25 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp và thiết bị chuyên dụng. Máy bay dừng kỹ thuật tại Sân bay Charles de Gaulle (Paris) trước khi tiếp tục đến Caracas.

Chưa đầy 24 giờ sau chuyến bay VN66, Vietnam Airlines tiếp tục khai thác chuyến bay VN68 theo cùng lộ trình, vận chuyển thêm 46,8 tấn hàng hóa cứu trợ và trang thiết bị phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một chiếc Airbus A350-900 của hãng đã thực hiện chuyến bay thẳng từ Sân bay Quốc tế Simón Bolívar (Caracas) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), vượt quãng đường khoảng 16.398 km trong hơn 18 giờ mà không dừng tiếp nhiên liệu.

Đây không phải chuyến bay thương mại thường lệ mà là chuyến bay định vị trong khuôn khổ chiến dịch cứu trợ do Chính phủ Việt Nam triển khai.

Với quãng đường này, Vietnam Airlines ghi nhận chuyến bay dài thứ hai từng được thực hiện bằng Airbus A350, chỉ đứng sau chuyến bay kỷ lục khoảng 17.000 km của Không quân Đức năm 2020. Hành trình này cũng dài hơn các chuyến bay thương mại giữa Singapore và New York do Singapore Airlines khai thác bằng Airbus A350-900ULR.

Theo Airbus, A350-900 có tầm bay danh nghĩa khoảng 14.350 km. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tải trọng, điều kiện thời tiết, hướng gió, đường bay và kế hoạch nhiên liệu. Trong những điều kiện khai thác phù hợp, máy bay hoàn toàn có thể thực hiện các chuyến bay vượt quá tầm bay công bố.﻿

Tuy nhiên, thứ hạng này vừa được chuyến bay của Vietnam Airlines thực hiện nhiều khả năng sẽ sớm thay đổi khi Qantas đưa Dự án Sunrise vào khai thác.

Hãng hàng không Australia dự kiến sử dụng Airbus A350-1000 cấu hình đặc biệt để khai thác các đường bay thẳng từ Sydney đến London và New York. Khi chính thức đi vào hoạt động thương mại, các chuyến bay này được kỳ vọng sẽ trở thành những hành trình dài nhất từng được thực hiện bằng dòng Airbus A350.﻿