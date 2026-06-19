Chuyến bay chia tay trực thăng Mi-17 và Mi-24

Không quân Hungary đã thực hiện các chuyến bay chia tay đối với trực thăng Mi-17 và Mi-24.

Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên gần 40 năm phục vụ của những chiếc máy bay này trong lực lượng Không quân Hungary.

Những chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17 đầu tiên được đưa vào biên chế Hungary năm 1987. Tại thời điểm đó, nước này nhận được lô 7 phi cơ đầu tiên từ Liên Xô để hiện đại hóa phi đội trực thăng lục quân. Chúng trở thành một phần của Tiểu đoàn Trực thăng Chiến đấu số 87.

Trong gần 40 năm hoạt động, trực thăng Mi-17 của Hungary đã thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ, đổ bộ và chở hàng hóa. Các máy bay lên thẳng này đóng tại các căn cứ không quân ở Szeged và sau đó là ở Kecskemet và Szolnok.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, Mi-17 còn được sử dụng trong hoạt động dân sự khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Trực thăng Mi-17 đã được sử dụng để dập tắt các vụ cháy rừng và sơ tán người dân trong trận lũ lớn trên sông Danube và Tisza.

Sau khi Hungary gia nhập NATO năm 1999, các trực thăng Mi-17 đã trải qua quá trình hiện đại hóa. Chúng được trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến AN/ARC-210, hệ thống nhận dạng địch - ta và thiết bị dẫn đường TACAN.

Từ năm 2009 đến năm 2013, Không quân Hungary đã triển khai trực thăng Mi-17 tham gia sứ mệnh ISAF tại Afghanistan như một phần của nhóm huấn luyện không quân.

Các chuyên gia Hungary đã huấn luyện hàng chục phi hành đoàn và kỹ thuật viên người Afghanistan. Nhiều chuyến bay được thực hiện trong điều kiện độ cao lớn, ở độ cao trên 3.000m.

Hungary đã loại bỏ các trực thăng Mi-17 và Mi-24.

Do hao mòn kỹ thuật và hết hạn sử dụng giữa các lần sửa chữa, Hungary đã ký hợp đồng vào năm 2016 để đại tu 5 chiếc Mi-17 tại Nga. Chi phí của thỏa thuận này vào khoảng 13 triệu euro. Các máy bay được phục hồi đã trở về nước trong năm 2017, giúp kéo dài tuổi thọ của chúng thêm 7 năm hoặc 2.000 giờ bay.

Nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Zrínyi 2026, Bộ Quốc phòng Hungary đã quyết định thay thế hoàn toàn phi đội thời Liên Xô.

Quốc gia này đã đặt mua 20 trực thăng hạng nhẹ H145M và 16 trực thăng đa năng hạng trung H225M từ Airbus Helicopters. Loại máy bay lên thẳng thứ hai đang được giao theo hợp đồng từ năm 2018.

Cùng với các trực thăng vận tải, trực thăng tấn công Mi-24 cũng đang được loại biên. Hungary từng vận hành các phiên bản Mi-24D và Mi-24V và tổng số lượng máy bay loại này mà họ nhận được đã vượt quá 40 chiếc.

Trong giai đoạn 2017 - 2018, 8 trực thăng Mi-24 của Hungary đã trải qua đợt đại tu tại Nhà máy sửa chữa hàng không số 419 thuộc Liên bang Nga nhằm kéo dài tuổi thọ. Chúng được trang bị buồng lái hiện đại hơn để tích hợp kính nhìn đêm và động cơ mới.