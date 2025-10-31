"Chuyện ấy" nên kéo dài bao lâu?

Không ai nên đánh giá đời sống tình dục của mình bằng một chiếc đồng hồ. Nhưng nếu khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu cương cứng và khoảnh khắc kết thúc “cuộc yêu” có cảm giác quá ngắn, nam giới có thể sẽ tự hỏi liệu mình có đang “ổn” không.

Vậy, quan hệ tình dục nên kéo dài bao lâu? Đây là một câu hỏi khá phức tạp, một phần vì không có nhiều nghiên cứu cụ thể về chủ đề này, theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chưa thống nhất hoàn toàn về việc thế nào mới được coi là “quan hệ tình dục” — và bạn, tất nhiên, cũng có định nghĩa riêng của mình.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét những dữ liệu hiện có (và cả giới hạn của chúng) về thời gian trung bình của một người đàn ông khỏe mạnh khi quan hệ.

Ảnh minh họa

Thời Gian Quan Hệ Trung Bình Là Bao Lâu?

Trước hết, cần nói rõ: không có một “mốc thời gian đúng” nào được y học công nhận cho việc quan hệ tình dục. Không một nhà khoa học nào có thể kê đơn cho bạn và đối tác một khoảng thời gian “đúng” hay “sai” để làm chuyện đó.

Tuy nhiên, vẫn có một số dữ liệu giúp chúng ta hình dung được khung thời gian trung bình mà con người thường đạt được — và có thể xem là mức “tối ưu” với một số người. Nhưng hãy bàn về điều đó sau.

Trước tiên, cần có một chút bối cảnh. Câu hỏi “quan hệ nên kéo dài bao lâu” thật ra không có câu trả lời chính xác. Vì sao? Bởi các cặp đôi không phải lúc nào cũng có cùng nhu cầu, sở thích, thời gian “khởi động” hay kỳ vọng.

Ví dụ, khi quan hệ, người phụ nữ có thể cần nhiều thời gian hơn để đạt cực khoái — nhưng nếu kéo dài quá lâu, cô ấy cũng có thể cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, nam giới có thể đạt cực khoái nhanh hơn, nhưng lại cố gắng kiềm chế để mang lại khoái cảm cho đối tác.

Đó chỉ là một ví dụ về quan hệ theo cách thông thường; các hình thức quan hệ khác có thể có những khung thời gian “lý tưởng” hoàn toàn khác nhau.

Thống Kê Về Thời Gian Quan Hệ

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Sexual Medicine, các chuyên gia trị liệu tình dục đã xác định thời lượng trung bình của một lần quan hệ tình dục theo cách thông thường là từ 3 đến 13 phút.

Sau khi xác định được khoảng thời gian trung bình này, các nhà nghiên cứu đã xem xét mức độ hài lòng của cả hai đối tác. Họ kết luận rằng:

Dưới 2 phút được xem là quá ngắn (không ổn), Từ 3 đến 7 phút là vừa đủ cho đa số (ổn), Từ 7 đến 13 phút là lý tưởng (tốt), Và từ 10 đến 30 phút là quá lâu (mệt).

Cuối cùng, một số nam giới đơn giản là không kéo dài được lâu đến thế trong quan hệ thông thường — điều này cũng được xác nhận trong một nghiên cứu tại Nhật Bản về thời gian quan hệ giữa các cặp đôi.

Các phụ nữ tham gia cho biết họ mong muốn thời gian trung bình là 15,7 phút, nhưng thực tế thời gian quan hệ trung bình chỉ khoảng 13,6 phút — tức ngắn hơn mong muốn khoảng 2 phút.

Các nhà nghiên cứu lưu ý hai điểm: Thứ nhất, một số cặp đôi có sự chênh lệch về ham muốn, với mức độ khao khát khác nhau giữa hai người. Thứ hai, họ không có khuyến nghị y học cụ thể nào cho những người cảm thấy chưa hài lòng.

Một nghiên cứu khác, thực hiện năm 2005, phân tích thời lượng hoạt động tình dục của 500 cặp đôi. Người tham gia được yêu cầu bấm giờ từ lúc bắt đầu “thâm nhập” cho đến khi xuất tinh. Kết quả dao động rất lớn — từ dưới 1 phút cho tới 44 phút. Tuy nhiên, thời gian trung bình của quan hệ tình dục rơi vào khoảng 3 đến 7 phút.

Kết Luận

Tóm lại, không có “mốc trung bình chính thức” nào cho thời gian quan hệ, vì tình dục là tập hợp của nhiều trải nghiệm khác nhau, không chỉ riêng việc “thâm nhập”.

Giao tiếp là chìa khóa. Trao đổi với đối tác về điều cả hai thích hoặc không thích là nền tảng cho đời sống tình dục tốt hơn, và có thể giúp kéo dài “cuộc yêu”.