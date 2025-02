‘Chuyện ấy’ giúp chống lại bệnh cúm?

Quan hệ tình dục có phải là một cách giúp phòng chống bệnh cúm hiệu quả?

Quan hệ tình dục mang đến nhiều lợi ích thiết thực đối với sức khỏe, đó là thực tế đã được chứng minh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có cuộc sống tình dục lành mạnh đều khỏe mạnh hơn, có ít nguy cơ mắc bệnh hơn và sống lâu hơn những ai thiếu hoặc quan hệ tình dục không điều độ.

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm sinh lý cho biết, những người quan hệ tình dục với bạn tình của mình thường xuyên mỗi tuần có nồng độ kháng thể cao hơn những người khác, giúp tăng khả năng chống lại các tình trạng nhiễm trùng.

Những người quan hệ tình dục ít nhất 1 lần 1 tuần sẽ có mức IgA (immunoglobulin A) - một loại kháng thể của cơ thể cao hơn so với những người không quan hệ tình dục. Điều này có thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, chả hạn như virus cúm.

Có nên ‘yêu ’ khi bị cúm?

Tình dục là một yếu tố quan trọng trong mọi cuộc hôn nhân vì nó giữ mối liên kết vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt, điều này cần được cân nhắc bởi những lợi ích về sức khỏe.

Những cơn sốt thường khiến con người cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Việc quan hệ tình dục với người đang bị sốt được ví như một hình thức tập thể dục gắng sức và đem lại nhiều mối nguy hại. Một trong số đó là tăng nguy cơ mất nước của cơ thể hoặc tăng nhiệt độ lên mức nguy hiểm.

Hầu hết những người bị cúm đều không có năng lượng để quan hệ tình dục. Chính vì vậy, không ‘đòi yêu’ khi bạn đời hay bạn tình đang trong cơn sốt do nhiễm cúm cũng chính là một hành động thể hiện tình yêu thương thật sự của bạn. Đồng thời đó cũng chính là cách tự bảo vệ cơ thể của người khỏe mạnh bởi vì virus cúm dễ dàng lây truyền qua sự tiếp xúc gần gũi giữa người với người.

Lời khuyên của bác sĩ là: Tạm ngừng quan hệ tình dục khi bị cúm.

Không chỉ khi bị cúm, còn nhiều thời điểm các cặp đôi không nên ‘yêu’

Không ‘yêu’ khi tâm trạng không vui: Miễn cưỡng ‘yêu’ dù một trong hai người không vui sẽ khiến cho cuộc yêu suy giảm chất lượng. Hậu quả nặng nhất là người trong cuộc có thể… sợ yêu. Nếu thường xuyên lặp lại tình trạng này thì sẽ khiến phụ nữ bị lãnh cảm và đàn ông bị liệt dương.

Không ‘yêu’ trong chu kỳ đèn đỏ: Đây là thời gian cổ tử cung của phụ nữ bị giãn ra nên rất dễ bị viêm nhiễm như viêm tử cung, viêm âm đạo ảnh hưởng đến sức khỏe và có hại cho sinh sản.

Không ‘yêu’ sau khi uống bia, rượu: Việc quan hệ tình dục sau khi uống rượu say là nguyên nhân dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, xuất tinh sớm và các vấn đề về sinh lý khác. Trong quá trình này, chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng, số lượng giảm và nếu thụ thai sẽ gây nguy hiểm cho thế hệ tương lai.

Không ‘yêu’ khi no hoặc đói quá: Khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn.