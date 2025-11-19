Chuột rất sợ những loại cây này, biết cách trồng thì chẳng lo chúng phá phách

Câu hỏi 1/5 Vì sao chuột thường tránh xa loại cây thảo mộc như bạc hà, hương thảo, sả...? A Hình dáng lá và thân cây gây khó khăn cho việc di chuyển của chuột. Sai B Màu sắc rực rỡ và độc hại của hoa khiến chuột sợ hãi. Sai C Mùi hương mạnh, nồng, gây kích ứng hoặc làm rối loạn khứu giác của chuột. Đúng Đáp án

Đáp án đúng: C. Mùi hương mạnh, nồng, gây kích ứng hoặc làm rối loạn khứu giác của chuột. Giải thích: Chuột có khứu giác nhạy bén và chúng sợ hãi hoặc khó chịu với các mùi hương đặc trưng như menthol (bạc hà) hoặc mùi hăng nồng của các loại thảo mộc, khiến chúng mất phương hướng và tránh xa khu vực có mùi.

Câu hỏi 2/5 Hoa cúc vạn thọ không chỉ đẹp mà còn nổi tiếng với khả năng đuổi côn trùng và gặm nhấm. Hợp chất tự nhiên nào có trong cúc vạn thọ, thường được dùng trong thuốc diệt côn trùng, giúp xua đuổi chuột? A Menthol. Sai B Alkaloid. Sai C Pyrethrum. Đúng Đáp án

Đáp án đúng: C. Pyrethrum. Giải thích: Pyrethrum là hợp chất tự nhiên có trong hoa cúc vạn thọ, được sử dụng phổ biến trong thuốc diệt côn trùng. Hợp chất này giúp loài hoa này có tác dụng hiệu quả trong việc xua đuổi chuột và sâu bọ khỏi khu vườn.

Câu hỏi 3/5 Trong danh sách các loại cây trồng đuổi chuột, hoa thủy tiên có cơ chế phòng vệ đặc biệt, không chỉ dựa vào mùi hương. Bộ phận nào của cây thủy tiên chứa hợp chất độc alkaloid khiến chuột tránh xa và ngăn chúng gặm phá? A Hoa và cánh hoa. Sai B Lá và thân cây. Sai C Củ. Đúng Đáp án

Đáp án đúng: C. Củ. Giải thích: Củ của hoa thủy tiên chứa hợp chất alkaloid, chất này độc hại đối với loài chuột. Điều này khiến củ thủy tiên trở thành một hàng rào tự nhiên, ngăn chuột đào bới và gặm phá.

Câu hỏi 4/5 Cây Bạc hà nổi tiếng với tinh dầu menthol có khả năng tạo ra "hàng rào tự nhiên" chống chuột. Lời khuyên phổ biến để trồng bạc hà hiệu quả trong vườn là gì để tối ưu hóa khả năng ngăn chuột xâm nhập? A Trồng ở trung tâm khu vườn để mùi hương lan tỏa rộng nhất. Sai B Trồng quanh rìa vườn hoặc dọc lối đi để tạo lớp rào chắn. Đúng C Trồng trong chậu treo trên cao để tránh chuột tiếp cận. Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Trồng quanh rìa vườn hoặc dọc lối đi để tạo lớp rào chắn. Giải thích: Việc trồng bạc hà quanh rìa vườn hoặc dọc lối đi tạo ra một hàng rào mùi hương tự nhiên, liên tục, giúp chặn đứng đường xâm nhập của chuột vào khu vực sinh sống.

Câu hỏi 5/5 Đối với những người muốn trồng cây trong chậu nhỏ đặt trong nhà hoặc trên bệ cửa sổ để vừa trang trí vừa đuổi chuột, loại cây nào sau đây được khuyên dùng nhờ mùi mạnh nhưng dễ chịu đối với con người, đồng thời có thể dùng hoa khô để treo trong nhà? A Cây Khuynh diệp. Sai B Hoa Oải hương. Đúng C Cây Hành/Tỏi. Sai Đáp án