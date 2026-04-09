Chuối xanh hay chuối vàng: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

PV |

Chuối thay đổi giá trị dinh dưỡng theo độ chín. Từ hỗ trợ tiêu hóa đến cung cấp năng lượng nhanh, mỗi loại mang lợi ích riêng nếu biết lựa chọn đúng cách.

Theo trang báo sức khỏe Verywell Health, thành phần dinh dưỡng của chuối biến đổi đáng kể khi chuyển từ xanh sang vàng. Ở giai đoạn chưa chín, chuối chứa nhiều tinh bột kháng (resistant starch) – một dạng carbohydrate hoạt động tương tự chất xơ. Khi chín dần, lượng tinh bột này sẽ chuyển hóa thành đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose, làm chuối mềm và ngọt hơn. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn tác động trực tiếp đến tiêu hóa và đường huyết.

Chuối xanh

Chuối xanh được đánh giá cao nhờ hàm lượng tinh bột kháng dồi dào, giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột làm chậm quá trình tiêu hóa giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn. Do có chỉ số đường huyết thấp, chuối xanh phù hợp với người cần kiểm soát lượng đường trong máu hoặc đang theo chế độ ăn lành mạnh. Ngoài ra, loại chuối này còn tạo cảm giác no lâu, góp phần hỗ trợ quản lý cân nặng.

Chuối vàng

Khi chuối chuyển sang màu vàng, tinh bột đã được chuyển hóa thành đường, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn. Điều này khiến chuối chín trở thành khiến nguồn năng lượng nhanh, phù hợp trước khi vận động. Thực phẩm dễ tiêu hóa hơn nguồn cung cấp chất xơ hòa tan như pectin. Dù làm tăng đường huyết nhanh hơn chuối xanh, chuối vàng vẫn là lựa chọn lành mạnh nếu được kết hợp với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo tốt để cân bằng hấp thu. 

Các chuyên gia cho rằng không có loại chuối nào vượt trội hoàn toàn. Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe của mỗi người. Chuối xanh phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa. Chuối vàng thích hợp cho nhu cầu năng lượng nhanh, dễ ăn chuối chín vừa hơi xanh được xem là cân bằng giữa dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa

