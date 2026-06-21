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Chuối tươi lâu suốt 26 ngày khi được bảo quản theo cách kỳ lạ này

Trà My (Theo Express)
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Có một cách khá thông minh để giữ chuối tươi gần một tháng, và bạn chỉ cần thực hiện thêm vài thao tác đơn giản khi bảo quản.

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Chuối thường nhanh chóng chuyển sang màu nâu và trở nên mềm nhũn trước khi chúng ta kịp sử dụng hết. Tuy nhiên, có nhiều mẹo giúp kéo dài độ tươi của loại quả này. Trong số đó, một phương pháp được cho là có thể giữ chuối tươi ngon tới 26 ngày, trở thành một trong những cách bảo quản hiệu quả nhất hiện nay.

Mặc dù cần thêm vài bước chuẩn bị, phương pháp này có thể giúp kéo dài đáng kể thời gian sử dụng của chuối.

Amy Cross, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với tài khoản @amycrosslegacy, đã chia sẻ cách làm này với người theo dõi. Trong đoạn video trên TikTok thu hút hàng trăm lượt thích, cô cho biết chỉ với hai bước đơn giản, những quả chuối của cô vẫn giữ được màu vàng tươi sau 26 ngày bảo quản.

Đầu tiên, Amy cắt chuối thành từng khúc nhưng vẫn giữ nguyên phần vỏ. Sau đó, cô cho các miếng chuối vào một chiếc lọ thủy tinh rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Cô chia sẻ: “Đây là những quả chuối tôi mua vào ngày 13/3. Tôi cắt chúng thành ba phần và cho vào lọ. Đến nay chúng đã được 26 ngày.”

Ban đầu, Amy chỉ muốn kiểm tra xem liệu chuối đã cắt có thể giữ được độ tươi trong khoảng 12 giờ hay không. Tuy nhiên, kết quả vượt xa mong đợi khi chúng vẫn còn tươi ngon sau gần một tháng.

Cô nói thêm: “Mục tiêu ban đầu khi cho chuối vào lọ chỉ là xem tôi có thể giữ chuối đã cắt tươi được 12 giờ hay không, nhưng giờ đã là 26 ngày rồi.”

Mặc dù phương pháp này tỏ ra rất hiệu quả, nó cũng chiếm một phần không gian trong tủ lạnh, điều mà không phải gia đình nào cũng muốn dành cho việc bảo quản chuối. Trong trường hợp đó, vẫn có những cách khác giúp kéo dài độ tươi của loại trái cây này.

Các chuyên gia cho biết chuối giữ được độ tươi tốt nhất ở nhiệt độ khoảng 12 độ C. Chuối sẽ chín nhanh hơn nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh nắng mặt trời quá nhiều. Vì vậy, nơi bảo quản lý tưởng là vị trí mát mẻ, khô ráo và tránh ánh sáng trực tiếp.

Nếu chuối đã được bóc vỏ, bạn cũng có thể vắt một ít nước cốt chanh hoặc các loại nước ép họ cam quýt lên bề mặt quả. Axit tự nhiên trong các loại quả này giúp làm chậm quá trình oxy hóa, hạn chế hiện tượng thâm nâu và giữ chuối tươi lâu hơn, sẵn sàng để sử dụng cho các món salad trái cây hoặc sinh tố mùa hè bất cứ lúc nào.

Vì sao người Việt xưa thích dùng lá chuối để gói thực phẩm?


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