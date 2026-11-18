Đây là tình huống không hiếm gặp trong cuộc sống. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi phải làm gì để cứu sống một mạng người?

Tháng 7/2025, một nam thanh niên 20 tuổi đang tập gym tại Hà Nội bất ngờ gục xuống, mất ý thức do ngừng tim. May mắn, nhân viên phòng tập đã nhanh chóng tiến hành ép tim và gọi cấp cứu 115. Sau khoảng 15 phút, lực lượng cấp cứu có mặt, tiếp tục hồi sinh tim phổi và sốc điện 3 lần, giúp tim người bệnh đập trở lại.

Khi được đưa đến Bệnh viện E, nam thanh niên trong tình trạng hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị tích cực. Sau một tuần, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, cai được máy thở và tri giác dần phục hồi.

Đây không phải là tình huống hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày. Theo các bác sĩ điều trị, việc người bệnh được sơ cấp cứu ngay tại nơi xảy ra sự cố, đặc biệt là được hồi sinh tim phổi kịp thời, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với khả năng hồi phục.

Đây là một trường hợp cho thấy ngừng tim có thể xảy ra đột ngột, kể cả ở người trẻ. Trong tình huống ấy, không phải lúc nào người đầu tiên có thể cứu nạn nhân cũng là nhân viên y tế. Đôi khi, đó chính là người đứng cạnh, một người tập gym cùng phòng hay bất kỳ ai tình cờ chứng kiến sự việc.

Vậy khi thấy một người bất ngờ gục xuống, bất tỉnh, cần làm gì để cứu sống cho họ?

Trao đổi về vấn đề này, BSCKII Trần Nhật Tuân (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm) cho biết, người dân cần nắm được những bước sơ cấp cứu cơ bản, đặc biệt là cách nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn và kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực.

Khi một người đột ngột ngã gục, bất tỉnh ở phòng gym, ngoài đường hoặc nơi công cộng, người chứng kiến cần làm gì đầu tiên?

BSCKII Trần Nhật Tuân chia sẻ, ngay lúc này bạn cần:

Đảm bảo an toàn hiện trường (tránh xe cộ, điện giật, vật nặng/tạ rơi).

- Kiểm tra ý thức: Vỗ vai, gọi lớn xem nạn nhân có phản ứng hay không.

- Kêu cứu và gọi cấp cứu (115) ngay lập tức, đồng thời tìm kiếm máy sốc tim tự động (AED) nếu ở nơi công cộng/phòng gym.BSCKII Trần Nhật Tuân chỉ rõ sự khác biệt: Đối với ngất thông thường:

- Tỉnh lại nhanh: Nạn nhân sẽ tự tỉnh lại chỉ sau vài giây đến dưới 2 phút.

- Thở đều đặn: Vẫn duy trì nhịp thở bình thường, không bị ngắt quãng.

- Sắc thái: Da có thể hơi tái lúc ngã nhưng sẽ hồng hào trở lại khi nằm nghỉ.

Đối với ngừng tuần hoàn (ngừng tim):

- Không bao giờ tự tỉnh: Nằm bất động hoàn toàn, không có bất kỳ phản hồi nào.

- Thở bất thường hoặc không thở: Hoàn toàn ngưng thở hoặc chỉ thở thoi thóp, ngáp cá (nhịp thở đứt quãng, yếu ớt).

- Tím tái: Môi và đầu ngón tay nhanh chóng chuyển sang màu tím tái do máu không được bơm đi.

Chuyên gia khuyên, khi nghi ngờ một người ngừng tim, chúng ta nên làm những việc dưới đây ngay để cứu sống:Bước 1: Đảm bảo an toàn và kiểm tra phản ứng

Quan sát nhanh hiện trường an toàn.

- Vỗ vai, gọi lớn xem nạn nhân có tỉnh hay không.

Bước 2: Kiểm tra nhịp thở (Dưới 10 giây)

Quan sát lồng ngực. Nếu nạn nhân không thở hoặc chỉ thở ngáp cá, thở thoi thóp thì xác định ngừng tim.

Bước 3: Gọi 115 ngay lập tức (hoặc chỉ định người gọi)

Kêu gọi sự giúp đỡ ngay: Chỉ định rõ một người gọi cấp cứu 115 và tìm máy sốc tim (AED) nếu có..

Bước 4: Bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực (CPR) ngay lập tức

Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và tiến hành ép tim liên tục (tốc độ 100 - 120 lần/phút, sâu 5-6 cm).

Hướng dẫn cụ thể kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực

Đối với người lớn

Tư thế: Nằm ngửa trên nền cứng; bạn quỳ sát bên cạnh, hai tay thẳng vuông góc với ngực nạn nhân.

Vị trí đặt tay: Đặt gốc lòng bàn tay này chồng lên bàn tay kia ở nửa dưới xương ức (chính giữa ngực).

Độ sâu: Ấn sâu 5 - 6 cm.

Tốc độ: 100 - 120 lần/phút (nhanh và liên tục, không dừng).

Đối với trẻ em

Vị trí đặt tay: Dùng một tay (hoặc 2 tay nếu trẻ lớn) đặt vào nửa dưới xương ức tương tự người lớn.

Độ sâu: Ấn sâu khoảng 1/3 độ dày lồng ngực (tương đương 4 - 5 cm).

Tốc độ: 100 - 120 lần/phút. (Ảnh minh họa: Internet)