Chứng khoán giảm mạnh nhất 2 năm: Cổ phiếu đã đủ 'rẻ' để bắt đáy?

VN-Index vừa trải qua tháng giảm điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm trở lại đây (từ 3/2020). Chỉ số chính giảm 125,35 điểm tương đương 8,4% trong tháng 4 kết thúc tháng ở mức 1.366,8 điểm, thanh khoản tháng giảm 27% so với tháng trước đó và giảm 21% so với trung bình 5 tháng.

Cung cầu thị trường có sự đảo chiều về vị thế của các nhóm nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhân bán ròng, ngược lại, tổ chức trong nước và nước ngoài mua ròng.

Tại talkshow “Chế ngự nỗi sợ” do báo Đầu tư tổ chức, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhận định, đợt điều chỉnh này là điều chỉnh lớn nhưng chưa phải là downtrend lớn, quá trình cân bằng của thị trường và hồi phục sẽ diễn ra trong tháng 5.

Ông cho rằng, năm nay không phải là "sell in may" nữa mà là "buy in may". Thị trường đang ở thời điểm cân bằng hồi phục. Đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư tham gia thị trường và lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng.

Tại Việt Nam, chưa có động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, nhưng lãi suất qua đêm đã tăng trong vòng 1 tháng nay. Khi lãi suất tăng, đấy là tín hiệu và Việt Nam thường đi sau thị trường Mỹ 1 - 2 tháng. Khi thị trường giảm vùng đỉnh càng rõ ràng hơn.

Thị trường cũng trải qua định giá lại, quá trình giảm trầm trọng hơn sâu hơn làm nỗi đau lớn hơn, bởi những yếu tố ngoài thị trường liên quan đến khởi tố vụ án, sai phạm trên thị trường chứng khoán, tin đồn bắt bớ vô căn cứ lan truyền trên các hội nhóm, zalo… Thị trường điều chỉnh ban đầu do yếu tố định giá và sau đó lại chỉnh càng sâu hơn bởi sự sợ hãi của nhà đầu tư liên quan tới các vụ án khởi tố một số lãnh đạo doanh nghiệp, hay tin đồn thiếu căn cứ.

Chia sẻ về những cổ phiếu cần quan tâm trong thời điểm này, ông Ngọc cho rằng, năm 2022, chủ đề đầu tiên hấp dẫn là nền kinh tế hồi phục sau COVID-19. Các ngành bám sát hồi phục nền kinh tế gồm ngân hàng, dịch vụ tài chính, bán lẻ.

Trong báo cáo "Chiến lược thị trường tháng 05/2022 - Đã tới thời điểm giải ngân?" mới công bố, nhóm phân tích của CTCK VNDirect cho rằng, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ở mức rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người đang tìm kiếm các công ty được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao. "Những nỗ lực gần đây của các cơ quan chức năng trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán sẽ mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước và là đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn", chuyên gia đánh giá.

Khối ngoại mua ròng hơn 3.900 tỷ đồng những cổ phiếu nào?



Năm 2020, chứng khoán từng có lần giảm tới 33.51%, đưa VN-Index từ mốc 991,46 điểm vào ngày 22/01/2020 giảm về 659,21 điểm vào ngày 24/3/2020. Sau "cú sập' khi đó, thị trường mất 10 tháng để về mức giá cũ, và sau đó lại đi lên.

Theo số liệu từ FiinGroup, toàn bộ các ngành giảm điểm trong tháng 4, trong khi nhóm giảm mạnh nhất là dầu khí -20,9%; xây dựng và vật liệu -19,6% và dịch vụ tài chính -18,1%. Sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ diễn ra chính trong các nhóm ngành khi phục hồi vào những phiên cuối tháng.

Khối ngoại mua ròng 3.914 tỷ đồng trên HoSE trong tháng 4, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.828 tỷ đồng.

Khối ngoại có tháng mua ròng đầu tiên trong năm 2022, đáng chú ý trong bối cảnh họ bán ròng 18/21 tháng vừa qua. Tháng gần nhất trước đó - tháng 7/2021, khối ngoại mua ròng khi VN-Index giảm mạnh 6,99%.

Tính giao dịch khớp lệnh, nước ngoài mua ròng tập trung vào các mã VNM, GEX, DGC, DPM, NLG, MSN, VRE, FUEVFVND, DXG, DCM. Đặc điểm của các cổ phiếu được mua ròng là chủ yếu vốn hóa vừa. Một số cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng như DGC, hay phục hồi như VRE, và hưởng lợi từ hàng hóa gia tăng, chiến tranh như DPM, DCM và thực phẩm như MSN, VNM.

Như vậy, khối ngoại mua ròng DCM kéo dài 9 tháng liên tiếp, mua ròng DGC 3 tháng liên tiếp, mua ròng VRE, DPM 2 tháng liên tiếp. MSN và VNM bắt đầu được mua ròng trong tháng 4 này.

Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh một số cổ phiếu VHM, HPG, VND, VCB, SSI, HCM, OCB, PHR, E1VFVN30, VHC. Đáng chú ý, họ bán mạnh cổ phiếu nhóm chứng khoán do nhóm ngành này bị ảnh hưởng trực diện của các biện pháp thanh lọc thị trường gần đây. Chứng khoán là nhóm ngành giảm mạnh nhất thị trường, mất đi 27,8% kể từ đầu năm.

Nhà đầu tư cá nhân chuyển bán ròng 4.555 tỷ đồng trên HoSE, trong đó bán ròng khớp lệnh là 3.787 tỷ đồng. Top các cổ phiếu được mua ròng gồm VHM, VPB, DIG, HPG, VND. Trong khi đó, họ bán ròng: VNM, ACB, NVL, MWG, TCB.

Tổ chức trong nước: tiếp tục chuyển mua ròng 740 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.866 tỷ đồng. Họ mua ròng khớp lệnh nhiều nhất HPG, ACB,MWG, TCB, FPT, và bán ròng khớp lệnh mạnh nhất DIG, VPB, FUEVFVND, CTD, DGC.