Chuẩn hóa lộ trình điều trị khe hở môi - vòm miệng theo tiêu chuẩn quốc tế

Hội nghị quốc tế “Làm chủ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng” đã bế mạc sau 3 ngày làm việc, định hình lộ trình điều trị toàn diện, liên tục và đa chuyên khoa cho người bệnh.

‏Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, quy tụ 24 chuyên gia đầu ngành đến từ hơn 9 quốc gia, cùng đội ngũ bác sĩ trong các lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, sọ mặt, hàm mặt, chỉnh nha và trị liệu ngôn ngữ tại Việt Nam.‏

‏Với 22 phiên chuyên môn chính cùng gần 70 lượt báo cáo, trình bày chuyên sâu, hội nghị bao quát trọn vẹn lộ trình can thiệp liên tục theo từng giai đoạn phát triển của bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng.‏

‏Dù bước vào ngày làm việc cuối cùng, các phiên chuyên đề vẫn duy trì không khí thảo luận sôi nổi. Hàng loạt vấn đề về thời điểm can thiệp, xử trí ca khó và đánh giá kết quả dài hạn liên tục được đặt ra. Riêng ngày 23/9, chương trình tập trung vào chỉnh nha giai đoạn II, phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, ứng dụng quy trình số hóa - lập kế hoạch ảo và tạo hình mũi hoàn thiện.

International Cleft Mastery Summit 2026 duy trì các phiên trao đổi chuyên môn sôi nổi đến ngày làm việc cuối

‏‏Điểm đáng chú ý sau ba ngày không chỉ nằm ở những kỹ thuật được cập nhật, mà còn ở kinh nghiệm lâm sàng được các chuyên gia đầu ngành đúc kết qua nhiều năm thực hành. Từ xử trí biến dạng thứ phát, lựa chọn phương án cho người bệnh đã từng phẫu thuật đến cá thể hóa kế hoạch can thiệp, các phiên thảo luận cho thấy mỗi quyết định điều trị đều cần được cân nhắc dựa trên tình trạng thực tế và kết quả lâu dài. GS.TS.BS. Lun-Jou Lo chia sẻ kinh nghiệm ở nhiều giai đoạn, từ tạo hình môi - vòm miệng, xử trí lỗ rò đến tạo hình mũi hoàn thiện; trong khi PGS.BS. David Chong nhấn mạnh việc lập kế hoạch ngày càng chính xác theo đặc điểm từng người bệnh, không chỉ hướng tới khép kín khe hở mà còn tính đến chức năng phát âm và sự phát triển về sau.‏

‏Một bài học khác được nhấn mạnh là tính liên tục của quá trình điều trị. Theo PGS.TS.BS. Christopher M. Runyan, trẻ mắc khe hở môi - vòm miệng có thể cần được chăm sóc đến khoảng 18-20 tuổi. Điều này đồng nghĩa các can thiệp từ những năm đầu đời cần được đặt trong mối liên hệ với tăng trưởng, phát âm, chỉnh nha và những nhu cầu điều trị ở các giai đoạn tiếp theo.‏

‏Những kinh nghiệm lâm sàng từ các chuyên gia đầu ngành là một trong những giá trị nổi bật của hội nghị.

‏Những kinh nghiệm này cùng hướng tới một điểm chung: chuẩn hóa điều trị không phải áp dụng một kỹ thuật giống nhau cho mọi người bệnh, mà là chuẩn hóa cách đánh giá, lựa chọn thời điểm và phương án can thiệp, phối hợp đa chuyên khoa và theo dõi kết quả dài hạn, để các bước điều trị được kết nối thành một lộ trình xuyên suốt.‏

‏Đó cũng là giá trị thực tiễn mà International Cleft Mastery Summit 2026 hướng tới. Những ca khó, lựa chọn kỹ thuật khác nhau và kinh nghiệm xử trí được đưa ra trao đổi trực tiếp giúp đội ngũ chuyên môn có thêm cơ sở tham khảo trong thực hành, thay vì chỉ dừng lại ở kiến thức hàn lâm.‏

‏Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, việc đưa kiến thức chuyên môn đến gần người bệnh cũng không chỉ giới hạn trong ba ngày hội nghị. Hằng năm, bệnh viện duy trì chương trình "Chắp cánh ước mơ", phối hợp cùng đối tác y tế quốc tế như Smile Train, Samsung Medical Center,... hỗ trợ thăm khám, phẫu thuật và điều trị miễn phí cho người bệnh khe hở môi - vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn.‏

‏Qua chương trình, hàng trăm trường hợp đủ điều kiện đã có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, giảm gánh nặng chi phí và được kết nối với các chuyên khoa cần thiết trong quá trình phát triển. Đây cũng là một trong những cầu nối để những kinh nghiệm chuyên môn được cập nhật từ các diễn đàn quốc tế có cơ hội đi vào thực tế chăm sóc người bệnh.‏

‏Chương trình "Chắp cánh ước mơ" được Bệnh viện Hồng Ngọc duy trì thường niên nhằm hỗ trợ bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn.

‏Khép lại International Cleft Mastery Summit 2026, 3 ngày hội nghị đã đi từ những can thiệp đầu tiên ở trẻ nhỏ đến tái tạo khi người bệnh trưởng thành, đồng thời chốt lại một định hướng: điều trị khe hở môi - vòm miệng cần được tổ chức thành một lộ trình điều trị dài hạn, có sự kết nối giữa các giai đoạn và hướng tới chuẩn hóa trong thực hành.‏

‏Trên nền tảng của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh -‏ ‏ bệnh viện ngoài công lập đạt chứng chỉ quốc tế ACHS (Úc) về chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn, quyền lợi và lợi ích tối đa cho người bệnh‏ ‏, cùng mô hình đa chuyên khoa và các chương trình hỗ trợ người bệnh được duy trì thường niên, những bài học từ hội nghị tạo thêm cơ sở để nâng cao năng lực điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuẩn hóa và nâng cao chất lượng điều trị khe hở môi - vòm miệng tại Việt Nam nói chung.‏