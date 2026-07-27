Chuẩn bị xuống tiền mua căn hộ chung cư, tôi đột ngột nhận được tin dữ, 2 tuần sau, lại bất ngờ có thêm 1 mảnh đất trong tay

Đến bây giờ, 2 vợ chồng vẫn chưa thống nhất được phương án nào tốt nhất.

Có những quyết định tưởng chỉ liên quan đến tiền bạc, nhưng đến khi phải lựa chọn mới nhận ra điều khiến người ta trăn trở nhất lại là tình thân. Một bên là giấc mơ an cư sau nhiều năm vất vả nơi thành phố. Một bên là cha mẹ già cùng lời đề nghị khiến bất cứ người con nào cũng khó lòng từ chối.

Ngã rẽ khó nhất cuộc đời

Thịnh và vợ cưới nhau gần 8 năm. Hai vợ chồng đều làm công ăn lương ở thành phố, sống trong căn hộ thuê hơn 50m². Mỗi tháng ngoài tiền thuê nhà, điện nước, chi phí nuôi con và sinh hoạt, số tiền còn lại đều được hai người cẩn thận để dành.

Sau nhiều năm chắt chiu, hai vợ chồng tích lũy được tầm 3 tỷ. Cả hai dự tính mua một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ khoảng 4 tỷ. Dù phải vay ngân hàng thêm 1 tỷ nhưng Thịnh thấy hoàn toàn có thể gánh nổi nếu tiếp tục làm việc ổn định.

Suốt mấy tháng liền, cuối tuần nào hai vợ chồng cũng đi xem nhà. Họ gần như đã chốt được một căn hộ đúng ý, gần chỗ làm của cả hai, trường học của con cũng không quá xa.

Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị đặt cọc thì Thịnh nhận cuộc gọi từ quê. Bố anh bị đột quỵ.

Thịnh lập tức xin nghỉ việc, bắt xe về quê. Hai tuần liền anh ở trong bệnh viện rồi về nhà chăm bố tập đi, tập nói. Nhìn người đàn ông từng khỏe mạnh giờ phải vịn từng bước chân, Thịnh mới thấy cha mẹ thực sự đã già. May mắn là ông cụ qua được cơn nguy hiểm.

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Sau khi sức khỏe ổn định hơn một chút, bố Thịnh bất ngờ nói rằng muốn chia cho Thịnh một nửa mảnh đất của gia đình. Ông bảo đất rộng, nếu Thịnh về quê xây nhà thì số tiền 3 tỷ dư sức làm một căn biệt thự khang trang. Quan trọng hơn, sau này bố mẹ có ốm đau thì Thịnh ở gần còn cùng anh trai chăm sóc, đỡ để mọi việc dồn lên vai một người.

Lời đề nghị ấy khiến Thịnh suy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn quanh mảnh vườn rộng, nghĩ đến cuộc sống yên bình ở quê. Với 3 tỷ, anh không cần vay ngân hàng, không còn áp lực trả nợ hàng tháng, con cái cũng có không gian rộng rãi để lớn lên.

Nhưng vợ anh lại phản đối. Nhung đang có công việc ổn định ở thành phố với mức thu nhập khá. Nếu về quê, gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Chưa kể ngành nghề của Nhung ở quê rất khó tìm được công việc tương xứng. Còn nếu chỉ mình Thịnh về thì gia đình lại phải sống xa nhau.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng liên tục bàn bạc. Một bên là cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng phải thay đổi cả tương lai nghề nghiệp. Một bên là tiếp tục bám trụ thành phố, chấp nhận vay thêm tiền nhưng giữ được công việc và kế hoạch đã gây dựng nhiều năm. Đến giờ vẫn chưa ra kết quả.

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Quyết định của cả gia đình

Trong hoàn cảnh của gia đình Thịnh, điều quan trọng nhất không phải quyết định thật nhanh mà là đánh giá toàn diện lợi ích lâu dài của cả gia đình.

Thứ nhất, ưu tiên phân tích nguồn thu nhập trước khi quyết định nơi ở. Nếu công việc của hai vợ chồng đang ổn định, thu nhập tốt và khó thay thế ở quê thì việc chuyển về chỉ vì tiết kiệm tiền xây nhà có thể khiến tổng thu nhập của gia đình giảm đáng kể. Một căn nhà rộng nhưng nguồn thu bấp bênh chưa chắc mang lại cuộc sống thoải mái hơn.

Thứ hai, cân nhắc phương án chưa vội xây nhà ở quê. Bố mẹ đã chia đất không đồng nghĩa phải xây ngay. Mảnh đất vẫn có thể giữ đó, còn hai vợ chồng tiếp tục mua căn hộ ở thành phố và thường xuyên về thăm bố mẹ. Khi công việc hoặc hoàn cảnh thay đổi sau vài năm, gia đình sẽ có thêm dữ liệu để đưa ra quyết định phù hợp.

Thứ ba, tính toán lại áp lực khoản vay 1 tỷ. Nếu thu nhập của hai vợ chồng đủ để trả nợ mà vẫn duy trì quỹ dự phòng từ 6–12 tháng chi tiêu, khoản vay này có thể nằm trong khả năng kiểm soát. Ngược lại, nếu việc vay khiến tài chính quá căng thẳng thì nên cân nhắc mua căn hộ nhỏ hơn hoặc lùi thời điểm mua.

Thứ tư, trao đổi với anh trai về việc chăm sóc bố mẹ. Không nên mặc định mọi trách nhiệm sẽ dồn lên một người. Các anh em có thể thống nhất cách hỗ trợ bằng thời gian, tài chính hoặc luân phiên chăm sóc khi bố mẹ đau ốm, thay vì chỉ dựa vào khoảng cách địa lý.

Cuối cùng, hãy coi đây là quyết định của cả gia đình, không phải của riêng Thịnh hay vợ anh. Người cha mong con về gần là điều dễ hiểu, còn người vợ muốn giữ công việc và cuộc sống ổn định cũng hoàn toàn chính đáng. Khi mỗi người đều lắng nghe những điều người còn lại đang đánh đổi, họ sẽ dễ tìm được phương án dung hòa hơn là cố chứng minh ai đúng, ai sai. Có thể giải pháp tốt nhất không phải chọn hẳn thành phố hay quê, mà là tìm một lộ trình chuyển đổi phù hợp với sự nghiệp, tài chính và trách nhiệm với cha mẹ trong từng giai đoạn của cuộc sống.