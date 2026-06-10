Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 7.000 hộ dân để làm siêu dự án hơn 800.000 tỷ chưa từng có trong lịch sử tại thành phố trẻ nhất Việt Nam

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước có quy mô khoảng 1.907 ha, ảnh hưởng đến hơn 7.100 hộ dân.

Theo UBND xã Đại Phước (TP Đồng Nai), mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu vực quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu Đại Phước 1 đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước.

Tại cuộc họp, UBND xã Đại Phước đã báo cáo tình hình và tiến độ chuẩn bị thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước có quy mô khoảng 1.907 ha, gồm khu Bắc và khu Nam, ảnh hưởng đến hơn 7.100 hộ dân.

Để chuẩn bị triển khai, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và 20 tổ công tác với khoảng 168 thành viên thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, tái định cư.

Đến nay, công tác đo đạc tổng thể cơ bản hoàn thành; khu vực ưu tiên 100 ha đã hoàn tất kiểm đếm hiện trạng và đang triển khai các bước lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Địa phương cũng đã chuẩn bị quỹ đất tái định cư cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo xã Đại Phước ghi nhận sự chủ động của các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn tạo điều kiện để dự án Khu đô thị thông minh ven sông sớm được triển khai, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Ảnh minh họa (nguồn: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn).

Trước đó, ngày 15/5/2026, tại Kỳ họp thứ nhất (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I đã thông qua nghị quyết chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước.

Mục tiêu của các dự án là xây dựng Phân khu Đại Phước 1 trở thành khu đô thị thông minh ven sông gắn với phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo; hình thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Đại Phước và đô thị Nhơn Trạch.

Cụ thể, dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích khoảng 944 ha, quy mô dân số dự kiến 129.000 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 463.400 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có diện tích khoảng 963 ha, quy mô dân số dự kiến 75.000 người, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 354.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine Golf & Resort và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Theo nghị quyết, các dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 7 năm kể từ ngày được phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư.

Việc triển khai hai dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hình thành khu đô thị thông minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại xã Đại Phước. Đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thu hút nguồn lực đầu tư vào địa bàn thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.