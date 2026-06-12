Chưa từng có trong tiền lệ: Cặp sao Việt ráo riết xây resort 5 sao để tổ chức đám cưới

Cặp đôi này là những đại gia Vbiz, sở hữu khối tài sản cực khủng.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, Chi Bảo và Lý Thùy Chang vẫn chưa tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Chính vì thế, tiết lộ mới đây của nữ doanh nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, cô và ông xã dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2028.

Điều đặc biệt là ngày trọng đại này không diễn ra tại khách sạn hay trung tâm tiệc cưới sang trọng như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, mà sẽ được tổ chức ngay tại khu nghỉ dưỡng do chính hai vợ chồng đầu tư xây dựng ở Côn Đảo. Khi dự án hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động, Chi Bảo và Lý Thùy Chang sẽ mời gia đình, bạn bè thân thiết đến chung vui trong một lễ cưới riêng tư nhưng đầy ý nghĩa.

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi hiếm có cặp đôi nào trong showbiz Việt lại gắn ngày cưới với một dự án có quy mô lớn như vậy. Được biết, khu nghỉ dưỡng mà vợ chồng Chi Bảo đang phát triển có diện tích lên tới 120ha, sở hữu vị trí đắt giá với một mặt hướng biển và phía sau tựa lưng vào rừng nguyên sinh. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ bao gồm hệ thống khách sạn cao cấp cùng các biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Lý Thùy Chang cho biết vợ chồng cô sẽ xây khu resort để tổ chức lễ cưới

Hôn nhân của Chi Bảo và Lý Thùy Chang

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai chuyện tình cảm vào năm 2019. Chênh lệch 16 tuổi nhưng cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ bởi sự đồng điệu trong lối sống cũng như cách chăm sóc, đồng hành cùng nhau trong công việc. Sau khi đăng ký kết hôn vào năm 2021, cả hai lần lượt chào đón hai thiên thần nhỏ là Gia Khang và Gia Linh. Trong những năm qua, Chi Bảo và Lý Thùy Chang thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các hoạt động thiện nguyện, sự kiện giải trí và những dự án kinh doanh riêng. Không chỉ là vợ chồng, họ còn là đối tác đồng hành trong nhiều kế hoạch đầu tư quy mô lớn.

Trước khi lui về hậu trường, Chi Bảo từng là một trong những nam diễn viên đình đám của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Đồng Tiền Xương Máu , Những Đứa Con Thành Phố , Cô Gái Xấu Xí ... Năm 2021, nam diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và các dự án cá nhân.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chào đón 2 em bé

Vợ chồng Chi Bảo có hôn nhân bình yên, hạnh phúc

Sau khi rời showbiz, Chi Bảo cùng bà xã dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh. Cặp đôi hiện sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản giá trị trong và ngoài nước. Nổi bật nhất là căn biệt thự rộng khoảng 1.600m2 tọa lạc tại khu trung tâm Quận 3, TP.HCM. Nhờ vị trí đắc địa cùng diện tích hiếm có giữa lòng thành phố, cơ ngơi này được nhiều người ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, kết hợp không gian mở và nhiều mảng xanh. Bên trong khuôn viên, gia đình trồng nhiều cây cảnh, hoa và cây ăn trái, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố. Ngoài hồ bơi, sân vườn rộng rãi, căn nhà còn có nhiều khu vực sinh hoạt chung dành cho gia đình và các con. Không ít lần, Lý Thùy Chang chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại căn biệt thự khiến cư dân mạng trầm trồ. Nhiều người nhận xét tổng thể không gian sống của gia đình Chi Bảo giống một resort cao cấp hơn là nhà ở thông thường. Nữ doanh nhân từng tiết lộ kế hoạch cải tạo thêm một số hạng mục và có ý định phát triển mô hình nhà hàng ngay trong khuôn viên biệt thự.

Cả nhà sống trong căn biệt thự cao cấp, bề thế

Lý Thùy Chang cũng sở hữu căn nhà hoành tráng tại Anh

Bên cạnh khối tài sản tại Việt Nam, Lý Thùy Chang còn nhiều lần gây chú ý khi hé lộ cơ ngơi bề thế của gia đình tại Anh. Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà có kiến trúc cổ điển, diện tích rộng lớn và nằm tại vị trí đắc địa ở thủ đô London. Mỗi khi có dịp sang Anh, Chi Bảo và Lý Thùy Chang thường đưa các con đến đây để thăm người thân và nghỉ dưỡng.

Sau hơn 6 năm đồng hành, Chi Bảo và Lý Thùy Chang hiện không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có mà còn bởi tổ ấm viên mãn với hai con nhỏ. Và nếu đúng như kế hoạch được tiết lộ, năm 2028 sẽ là cột mốc đặc biệt khi cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới được mong chờ từ lâu giữa không gian khu nghỉ dưỡng do chính mình xây dựng.

Nhiều người mong chờ chứng kiến hôn lễ của cặp đôi

Ảnh: FBNV