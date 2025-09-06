Chưa nhận được 100.000 đồng qua VNeID, người dân nên làm gì?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã có quyết định quan trọng, tặng quà 100.000 đồng cho toàn thể công dân Việt Nam. Món quà ý nghĩa này đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, yêu mến của người dân. Suốt nhiều ngày qua, các cụm từ như "100k dịp 2/9" và "hướng dẫn nhận tiền 100k", "nhận 100k VneID" gây bão trên các trang tìm kiếm.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 13578/BTC-NSNN, việc tặng quà Quốc Khánh cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức:

Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID

Nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Theo hướng dẫn, thời gian chi trả quà 02/9: Tập trung từ ngày 31/8 năm 2025 đến hết ngày 01/9/2025; trường hợp khách quan không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Trong nhiều ngày qua, dưới sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, đông đảo người dân tại khắp các tỉnh thành trên cả nước đã nhận được món quà Tết độc lập đầy ý nghĩa này.

Đối với các trường hợp chưa nhận được 100k qua tài khoản VNeID, người dân có thể kiểm tra lại thông tin tài khoản ngân hàng đã được liên kết chính xác với VneID hay chưa.

Việc chi trả có thể diễn ra trong nhiều đợt và quá trình này cần thời gian để xử lý. Nếu quá thời gian chi trả vẫn chưa nhận được, người dân có thể liên hệ chính quyền xã, phường nơi cư trú để được thông tin, hướng dẫn.

Bộ Tài chính khẳng định mọi công dân đều có quyền nhận khoản quà 1.000 đồng Quốc khánh 2/9. Người chưa kịp nhận trước 2/9 vẫn được đảm bảo quyền lợi, không ai bị bỏ sót.

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc nhận quà tặng Quốc khánh. Lưu ý quan trọng được các chuyên gia đưa ra, đó là người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Việc nhận tiền là hoàn toàn miễn phí.

Chị Nguyễn Lan Hương (trú Lê Văn Lương, Hà Nội) cho biết đã liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, song đến 05/9 vẫn chưa nhận được quà tặng Quốc khánh chuyển khoản. Dù vậy, chị cũng không lo lắng vì thông báo cũng đã nêu rõ đến 15/9 mới là thời hạn cuối.

Việc chi trả qua VNeID vẫn đang được thực hiện song song với việc chuyển trực tiếp tiền mặt đến người dân thông qua chính quyền cơ sở như tổ dân phố, thôn, xóm hay UBND phường, xã.

Một số chú ý về việc nhận quà 100.000 đồng Quốc khánh:

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, người dân đi nhận quà cần đem theo căn cước công dân. Chủ hộ cần khai tờ khai nhận cho những thành viên nào trong gia đình. Nếu người nhận không phải chủ hộ, cần có thêm giấy ủy quyền của chủ hộ để nhận quà thay.

Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu, và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân đi làm xa và tạm trú tại các địa phương khác thì có thể đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID hoặc ủy quyền cho người thân nhận thay.







