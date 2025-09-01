Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh đã bắt đầu tặng 100.000 đồng Tết Độc lập: Người dân rất phấn khởi!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã có quyết định quan trọng, tặng quà 100.000 đồng cho toàn thể công dân Việt Nam. Món quà ý nghĩa này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, được nhiều người tìm kiếm với các từ khóa như "100k dịp 2/9" và "hướng dẫn nhận tiền 100k" .

Từ chiều 31/8, UBND phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tổ chức tặng quà nhân dân. Cũng trong thời gian này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức chi trả trực tiếp tiền Tết độc lập mức 100.000 đồng/công dân, người dân rất phấn khởi.

Tại đặc khu Vân Đồn, lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn đã trực tiếp đi kiểm tra việc chi trả và trực tiếp trao tặng quà của Chính phủ cho người dân tại thôn Đài Van (Vân Đồn) nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống và cách xa trung tâm đặc khu.

Tại Hà Nội, UBND thành phố cũng thông báo, việc tặng quà phải hoàn thành trong ngày 1/9; trường hợp lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9. Chiều 31/8, người dân tại Hà Nội đã bắt đầu nhận quà.

Anh Thành Chung (trú tại Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hà Nội) cho biết gia đình anh có 3 người, hiện đã nhận 300.000 đồng. Anh rất vui và phấn khởi trước món quà ý nghĩa này.

Nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng như: xã Hòa Vang, phường An Khê, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn... đã bắt đầu tổ chức phát quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Hướng dẫn chi tiết cách nhận 100.000 đồng mừng Tết Độc lập

Theo Công điện 149 của Thủ tướng Chính phủ, món quà 100.000 đồng áp dụng cho toàn thể công dân Việt Nam có đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, đều đủ điều kiện.

Hình thức tặng quà là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Có hai hình thức nhận tiền chính:

Qua VNeID: Sử dụng ứng dụng VNeid để đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản an sinh xã hội. Đây là hình thức hiện đại, giúp bạn nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng đã tích hợp trên ứng dụng.

Nhận tiền mặt: Đối với những người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc không sử dụng VNeID , bạn có thể nhận tiền mặt tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Người dân có thể nhận 100.000 đồng Tết độc lập qua Vneid hoặc trực tiếp tại xã phường.

Các cách nhận tiền mặt tại địa phương

Cơ quan Công an phối hợp với UBND các cấp ở địa phương, nhất là ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tặng quà cho người dân kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp; phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện tặng quà cho người dân.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9, tuy nhiên bạn vẫn có thể nhận sau đó nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Như vậy, người dân có thể đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay còn cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Nhận trực tiếp tại UBND cấp xã (theo địa điểm UBND cấp xã thông báo). Khuyến nghị áp dụng đối với các trường hợp chưa thể thực hiện đăng ký nhận quà thông qua ứng dụng VNeID.

Các bước cần làm để nhận 100.000 đồng Tết Độc lập thuận lợi

Để đảm bảo quyền lợi, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Liên hệ chính quyền địa phương: Đây là cách tốt nhất để nắm rõ cách nhận tiền cụ thể tại khu vực của mình.

Kiểm tra danh sách: Khi danh sách được niêm yết, hãy kiểm tra kỹ thông tin của bản thân và gia đình.

Chuẩn bị giấy tờ: Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân gốc.

Cảnh báo lừa đảo và các câu hỏi thường gặp

Trong bối cảnh nhiều người quan tâm đến việc nhận tiền, các đối tượng xấu cũng lợi dụng để lừa đảo. Hãy tìm hiểu kỹ để tránh bị lừa. Các từ khóa về lừa đảo nhận tiền được tìm kiếm rất nhiều.

Lưu ý quan trọng: Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Việc nhận tiền là hoàn toàn miễn phí.

Trường hợp trẻ em: Câu hỏi "trẻ em chưa có CCCD thì nhận tiền thế nào?" được nhiều phụ huynh quan tâm. Theo đó, cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ nhận thay cho trẻ.

Bằng cách nắm vững những thông tin này, bạn sẽ đảm bảo nhận được món quà mừng Tết Độc lập một cách nhanh chóng và an toàn.