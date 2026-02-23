Chưa kịp hết Tết, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã bắt đầu quan tâm đến thông tin tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027, trong đó đáng chú ý là các khoản “tiền đặt cọc” tại một số trường tiểu học ngoài công lập. Có trường thu vài triệu đồng, song cũng có nơi tổng các khoản lên tới hơn 100 triệu đồng.

Hà Nội hiện có hơn 50 trường tiểu học ngoài công lập, mỗi năm tuyển hàng nghìn học sinh vào lớp 1. Theo ghi nhận, đến giữa tháng 2, nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh cùng các khoản phí dự kiến cho năm học mới. Phần lớn các trường yêu cầu phụ huynh nộp một khoản tiền sau khi học sinh trúng tuyển, dưới các tên gọi như phí ghi danh, phí đăng ký, phí nhập học, phí giữ chỗ hoặc tiền đặt cọc.

Theo thông báo từ các trường, khoản tiền này được xem là xác nhận nhập học và sẽ được khấu trừ vào học phí, tiền đồng phục hoặc sách vở khi học sinh chính thức theo học. Trường hợp phụ huynh thay đổi quyết định, không cho con nhập học, khoản tiền đã nộp sẽ không được hoàn lại.

Mức thu tại các trường có sự chênh lệch đáng kể. Ở nhóm phổ biến, một số trường yêu cầu phụ huynh nộp từ 2-5 triệu đồng. Chẳng hạn, Trường Tiểu học FPT công bố mức 2 triệu đồng; Vinschool là 3 triệu đồng; Trường Tiểu học Lômônôxốp thu 3 triệu đồng với hệ cơ bản và 5 triệu đồng với hệ tăng cường tiếng Anh. Một số trường khác như Trường Tiểu học Phenikaa và Trường Tiểu học Đa Trí Tuệ công bố mức 5 triệu đồng.

Nhiều trường tiểu học ngoài công lập tại Hà Nội đã công bố mức phí xác nhận nhập học cho năm học 2026–2027. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Ở mức cao hơn, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu thu từ 6 - 8 triệu đồng. Các trường thu ở mức trên 10 triệu đồng là: Trường Tiểu học Olympia; Trường Tiểu học Maya; Trường Tiểu học True North…

Một số trường có mức thu cao hơn như Trường Tiểu học Archimedes Academy với 23 triệu đồng; Trường Tiểu học Ngôi Sao Hoàng Mai 25 triệu đồng. Trường Quốc tế Nhật Bản công bố tổng 45 triệu đồng, gồm 25 triệu đồng phí nhập học và 20 triệu đồng tiền cọc.

Đáng chú ý, Trường Quốc tế Dwight Hà Nội đưa ra bốn khoản thu với tổng hơn 113 triệu đồng, bao gồm 9,8 triệu đồng phí đăng ký, 28,8 triệu đồng phí nhập học, 30 triệu đồng đặt cọc học phí và 45 triệu đồng phí đảm bảo. Đây là mức tổng cao nhất được ghi nhận trong danh sách các trường đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 1 tính đến thời điểm hiện tại.

Việc thu tiền cọc nhằm xác nhận chắc chắn nhu cầu nhập học của phụ huynh, hạn chế tình trạng đăng ký nhưng không theo học, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và sắp xếp lớp. Khoản thu này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh.

Bên cạnh hệ thống trường công lập, khối trường ngoài công lập tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình nhờ sự đa dạng về chương trình đào tạo và mô hình giáo dục. Thông tin về các khoản phí, trong đó có tiền cọc, thường được công bố công khai trong đề án tuyển sinh để phụ huynh chủ động tìm hiểu và chuẩn bị.

Hiện nay, phần lớn các trường đã mở cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc nhận hồ sơ trực tiếp. Phụ huynh có thể theo dõi thông báo chính thức từ từng trường để nắm rõ thời gian, điều kiện xét tuyển cũng như các khoản phí liên quan trước khi đưa ra quyết định cho năm học mới.