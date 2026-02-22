Thái tử Siddhartha Gautama (hay còn được gọi là Tất Đạt Đa Cồ Đàm), sống vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN, sinh ra ở nơi mà ngày nay thuộc nước Ấn Độ, từ nhỏ đã được chỉ định là người kế vị vua cha, có cuộc sống vương giả chẳng thiếu thứ gì.

Lớn lên, Ngài đã kết duyên với người em họ nết na, xinh đẹp tên là Yasodharā và có một cậu con trai. Những tưởng cuộc sống giàu sang ấy cứ thế trôi qua, nhưng một ngày, một bước ngoặt lớn đã đến với Ngài.

Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm cùng vợ, công chúa Yasodharā. (Ảnh minh họa)





Từ bỏ cuộc sống nhung lụa để giúp con người thoát khổ

Sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực của những người dân thường ngoài kia, Thái tử Siddhartha Gautama đã quyết định từ bỏ danh phận cao quý và cuộc sống giàu sang, nhung lụa để đi theo Phật giáo. Ngài đã tu hành đắc đạo, trở thành Phật, chỉ với mục đích là giúp con người thoát khổ, có cuộc sống vô ưu và tìm ra những giá trị đích thực của cuộc sống.

Trong suốt hàng chục năm bôn ba khắp nơi để cứu giúp dân chúng, Ngài đã chứng kiến biết bao cảnh đời, bao sự trái ngang, bao số phận éo le và cũng từ đó, Ngài đã đúc rút được những kinh nghiệm sống quý báu cũng như những lời khuyên để con người có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Dưới đây là 2 trong số nhiều lời khuyên mà Đức Phật dành cho các Phật tử, dù ngàn đời sau nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Nếu biết áp dụng, bản thân mỗi người sẽ thấy cuộc sống của mình dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

1. Con người khổ sở bởi chính sự giận dữ của mình

Trong mỗi con người đều có một thứ "vũ khí" đặc biệt, ấy là nó không giết chết kẻ khác mà lại giết chết chính bản thân chúng ta, đó là sự tức giận. Đức Phật có một câu nói rất hay, đó là sự tức giận giống như việc ta tự uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết.



Tức giận giống như việc ta tự uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết.



---Trích lời răn của Đức Phật---

Cuộc sống vốn vô thường, nhiều việc không được như ý. Con người cũng nên quen dần với điều này, rèn luyện bản lĩnh và sự bình tĩnh trước mọi sự biến đổi của nhân tình thế thái, để trước tiên là không làm hại tới bản thân mình, sau đó là không trút giận lên những người thân yêu, luôn tạo một bầu không khí vui vẻ, tích cực xung quanh mình.

Làm được điều này thôi là bạn đã có thể sống hạnh phúc, an yên mỗi ngày, cũng chính là tích phúc cho bản thân.

2. Biết đủ, phiền muộn sẽ không còn đeo bám

Lòng tham con người như cái túi không đáy, càng đổ đầy lại càng thấy vơi. Ngày nhỏ thì tham ăn, lớn lên thì tham của cải, tiền bạc, danh lợi. Qua tuổi trung niên, lại tham sống, sợ chết. Vì lúc nào cũng sợ mất một cái gì đó, nên con người luôn thấy mệt mỏi, đuối sức, nhiều lúc thấy ngộp thở trong cái hành trình giữ lại những thứ mà mình mong muốn ấy.

Biết đủ, phiền muộn sẽ không còn đeo bám.



---Trích lời răn của Đức Phật---

Muốn có cuộc sống an yên, hãy tập cho mình một thói quen duy trì mọi thứ trong sự vừa đủ, và đem những thứ dư thừa của bản thân để giúp đỡ những người khác, ngay lập tức những cảm giác nơm nớp và lo âu cũng sẽ không còn nữa. Làm được như vậy, cuộc sống sẽ thật sự hạnh phúc, an yên.

Theo Sivana Spirit