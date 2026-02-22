Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (tháng Canh Dần), năng lượng Mộc của tháng và Hỏa của năm đang ở độ sung mãn nhất. Đây là thời điểm "vàng" cho 4 con giáp sau đây bứt phá tài lộc. Hãy xem bạn có nằm trong số này cũng như cách để tối ưu tài lộc cho mỗi con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Hóa Lộc

Tử vi học có nói, từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tuổi Tuất chính là con giáp "vượng" nhất nhờ cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất). Năng lượng Thổ của bạn được Hỏa của năm tương sinh, tạo thế tiền bạc đổ về túi vững chắc như bàn thạch. Nếu biết tận dụng ưu thế này, tuổi Tuất có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền và tạo dựng được nền tảng tài chính vững vàng cho quý 1 của năm 2026.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh dễ nhận lộc từ bất động sản, các khoản thưởng cuối năm muộn hoặc lợi nhuận từ đầu tư cũ. Quý nhân là nam giới sẽ mang đến những cơ hội hợp tác mang tính chiến lược cho con giáp tuổi Tuất.

- Cách tối ưu: Để tận dụng thời điểm tuyệt vời này, tuổi Tuất hãy thực hiện nghi thức Khai bút hoặc mở hàng vào ngày Mùng 8 hoặc Mùng 10 âm lịch. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng Gốm sứ màu vàng ở hướng Chính Nam để thu hút tài khí.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Danh Lợi Song Toàn

Dù là năm tuổi, nhưng tháng Giêng (Dần) sinh cho Ngọ tạo thế "Củi thêm vào lửa", giúp tuổi Ngọ trở thành con giáp sở hữu uy tín và danh tiếng đỉnh cao. Chính danh tiếng này sẽ mang lại tiền bạc và lợi ích lâu dài cho tuổi Ngọ, nhất là giai đoạn từ nay đến Rằm tháng Giêng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc đến từ sự sáng tạo và khả năng dẫn dắt duyên dáng của tuổi Ngọ. Bản mệnh có duyên với các khoản lộc bất ngờ như quà biếu hoặc trúng thưởng trong các sự kiện tân niên.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ có thể sử dụng ví tiền màu vàng hoặc nâu để "thổ hóa" bớt hỏa khí, giúp tiền tụ lại thay vì tan biến. Ngoài ra, con giáp này có thể mang theo linh vật hình Chó (Tuất) để hoàn thiện bộ Tam Hợp hộ thân, giúp bản mệnh thu hút cát khí.

3. Con giáp tuổi Hợi: Nhị Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, mối quan hệ Nhị Hợp (Dần - Hợi) và sự xuất hiện của Thiên Ất Quý Nhân giúp tuổi Hợi trở thành con giáp "làm chơi ăn thật" trong nửa đầu tháng Giêng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của tuổi Hợi đến từ các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh nhận được sự hỗ trợ tài chính hoặc thông tin kinh doanh quý giá từ những người có địa vị, giúp việc kiếm tiền trở nên nhẹ nhàng và thuận lợi hơn với họ.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi nên xuất hành hướng Chính Tây để đón Tài Thần. Ngoài ra, việc phóng sinh cá chép vào ngày Rằm tháng Giêng sẽ giúp"kích hoạt" dòng chảy tài lộc hanh thông cả năm cho con giáp này.

4. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp Phú Quý

Theo các chuyên gia phong thủy, từ giờ đến Rằm tháng Giêng, tuổi Mùi sẽ là con giáp hưởng lợi từ mối quan hệ Lục Hợp với năm Ngọ, lại có cát tinh Nguyệt Đức che chở nên vận trình vô cùng suôn sẻ.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của tuổi Mùi sẽ rất mạnh về các nguồn thu nhập phụ, hoa hồng hoặc doanh thu từ kinh doanh dịch vụ, làm đẹp. Có thể nói, khách hàng tự tìm đến nhờ sự khéo léo và uy tín cá nhân của bạn.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi có thể trang trí nhà cửa bằng hoa tươi rực rỡ (đỏ, vàng) tại phòng khách để thu hút cát khí. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đi lễ chùa cầu an và thắp hương tại Ban Thờ Thần Tài vào khung giờ Hoàng đạo của ngày Rằm để "khóa" vận may, giúp tài lộc ở lại với bạn lâu hơn.

* Lưu ý chung: Từ nay đến Rằm, dù bạn là con giáp nào trong số 12 con giáp thì hãy luôn giữ tâm thế vui vẻ, tích cực, tự tin và đặc biệt là tránh tranh cãi về tiền bạc để không làm tán đi linh khí may mắn của mùa xuân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.