Đầu năm, trong số những lời chúc mà người ta thường dành cho nhau, có lẽ sẽ luôn có câu: Chúc bạn năm mới mọi sự may mắn, hanh thông! Có lẽ, "may mắn" là điều mà ai cũng mong muốn bản thân và những người thân yêu của mình nhận được.

Thế nhưng, thực sự "may mắn" từ đâu mà có? Và con người ta có thể làm gì để vận may tự đến với mình, cũng như có thể tránh được những xui rủi trong cuộc sống này hay không? Từ thuở xa xưa, cũng đã có người từng đem băn khoăn này ra hỏi Đức Phật.

Làm sao để gặp được may mắn, tránh chuyện xui rủi?

Trong một lần đi thuyết giảng ở Rajagaha, một thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại, có một người đã hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, liệu có cách nào có thể giúp con người ta tránh gặp phải những chuyện xấu trong cuộc sống không.

(Ảnh minh họa)

Đức Phật nói trước hết, Ngài muốn kể cho anh ta nghe câu chuyện về một con vẹt sống trên núi cao, nhờ làm được một điều, đã có thể tránh được cái chết tưởng như đã chắc chắn giáng xuống đầu nó. Cả bố và mẹ nó đều bị mù nên hàng ngày con vẹt đều đến một cánh đồng lúa chín, đem những hạt lúa về cho bố mẹ.

Một người nông dân thấy nhiều bông lúa của mình đã bị mổ hết hạt, bực mình mới đặt bẫy, quyết tâm bắt thủ phạm. Vẹt con bị sa bẫy, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Người nông dân hỏi lại: "Vậy ngươi đem lúa của ta cho ai?" Con vẹt đáp lại: "Tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ, vì bố mẹ tôi bị mù". Nghe thấy thế, người nông dân bảo con vẹt rằng: "Từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây, lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý, ta sẵn lòng giúp ngươi".

Kể xong câu chuyện, Đức Phật đã hỏi tất cả những đệ tử có mặt ở buổi thuyết giảng của Ngài rằng, "Vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không?".

Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là sự hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình..."

Trước sự bối rối của các đệ tử, Ngài mới thong thả trả lời: "Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là sự hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình.

Tương tự như vậy, có 2 tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức, và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình".

Cũng theo các câu chuyện về Phật giáo thì con vẹt trong câu chuyện nói trên chính là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputra, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Con vẹt bố và vẹt mẹ bị mù chính là tiền thân của Đức vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha Gautama (Tất Đạt Đa Cồ Đàm).

Lời bàn: Trong cuộc sống hiện đại, lời dạy của Đức Phật vẫn giữ nguyên được giá trị và sự trường tồn của nó. Vì dù cho là thời nào, thì sự hiếu kính vẫn được đặt lên hàng đầu, là cội nguồn của mọi giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Cha mẹ giống như mái nhà vững chãi, che nắng che mưa cho con cái. Hiếu kính, yêu thương và giúp đỡ cha mẹ giống như việc bảo vệ mái nhà, có như vậy thì ngôi nhà sẽ luôn được an toàn và là chỗ dựa cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, người có hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, yêu quý, từ đó ắt hẳn sẽ kết được nhiều duyên lành, cuộc sống ắt sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Ngoài cha mẹ thì vợ/chồng, anh chị em hay con cái ta đều là những người ruột thịt thân thương, là những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí qua đời trong sự cô độc.

