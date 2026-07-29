Vào khoảng 16h27 ngày 28/7, một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ richter đã xảy ra tại Nhật Bản, gây ra những thiệt hại về người và của.

Một tòa nhà bị hư hỏng do động đất tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản. (Nguồn: Japan Times)

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại thông qua Ban Quốc tế các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita, Miyazaki cũng như các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng để nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong.

Thông qua các hội đoàn người Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Kumamoto (khu vực thành phố Uki và thị trấn Hikawa, tâm chấn của trận động đất), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà con giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, liên hệ và giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam.