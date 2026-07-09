Chưa đầy 4 năm tuổi, mẫu iPhone này vừa chính thức bị "khai tử" ở Việt Nam

Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 đã gần như hết hàng tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền ở Việt Nam. Đây cũng là mẫu iPhone cuối cùng sử dụng cổng Lightning chính thức rời khỏi danh mục sản phẩm đang được Apple phân phối.

iPhone 14 gần như đã hết hàng tại các đại lý

Theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 bản tiêu chuẩn hiện đã rơi vào tình trạng khan hàng và hầu như không còn nguồn để nhập mới. Nhiều phiên bản đã hết sạch trên kệ, trong khi các nhà bán lẻ cho biết khả năng bổ sung hàng trong thời gian tới gần như không còn.

Thực tế, nguồn cung của mẫu máy này đã bắt đầu giảm từ khoảng hai tháng trước. Lượng máy được phân phối về ngày càng ít cho đến khi cạn hoàn toàn, đánh dấu thời điểm kết thúc vòng đời kinh doanh của một trong những mẫu iPhone bán chạy nhất những năm gần đây.

Việc sản phẩm biến mất khỏi kênh phân phối chính hãng cũng không phải điều bất ngờ khi Apple đã ngừng sản xuất iPhone 14 từ đầu năm 2025, sau khi giới thiệu iPhone 16e để thay thế trong danh mục sản phẩm.

Khép lại hành trình của chiếc iPhone cuối cùng dùng cổng Lightning

Ra mắt vào tháng 9/2022, iPhone 14 không tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế khi vẫn giữ nhiều điểm tương đồng với thế hệ trước. Tuy nhiên, thiết bị vẫn ghi nhận doanh số tốt tại Việt Nam nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận, hiệu năng ổn định từ chip A15 Bionic và cam kết cập nhật iOS trong nhiều năm.

Điểm đặc biệt khiến iPhone 14 được nhiều người nhớ đến là đây là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng sử dụng cổng Lightning. Kể từ dòng iPhone 15, Apple đã chuyển toàn bộ sản phẩm sang chuẩn USB-C và duy trì thay đổi này trên các thế hệ tiếp theo.

Việc iPhone 14 rời khỏi thị trường cũng đồng nghĩa toàn bộ các mẫu iPhone chính hãng còn đang được Apple phân phối tại Việt Nam đều đã sử dụng USB-C. Đây là bước chuyển lớn trong hệ sinh thái của Apple, giúp người dùng có thể dùng chung cáp sạc với nhiều thiết bị khác, đồng thời đáp ứng các quy định mới tại nhiều thị trường.

iPhone 15 trở thành lựa chọn kế nhiệm

Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng trước đây, iPhone 14 từng là lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên nhờ kích thước gọn gàng, màn hình OLED, hiệu năng vẫn đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu và hệ thống camera đáp ứng tốt việc chụp ảnh hằng ngày.

Khi iPhone 14 không còn được bán chính hãng, iPhone 15 trở thành mẫu máy thay thế trực tiếp. So với thế hệ tiền nhiệm, thiết bị được nâng cấp lên cổng USB-C, sử dụng màn hình Dynamic Island, camera chính 48MP và mang đến nhiều cải tiến về khả năng xử lý hình ảnh.

Trong khi đó, các thế hệ iPhone mới hơn tiếp tục tập trung vào những tính năng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng Apple Intelligence, cho thấy định hướng phát triển của Apple trong giai đoạn tiếp theo.

Việc iPhone 14 rút lui không đơn thuần là sự kết thúc vòng đời của một sản phẩm. Đây cũng là dấu mốc khép lại kỷ nguyên Lightning trên các mẫu iPhone chính hãng tại Việt Nam, khi USB-C đã trở thành chuẩn kết nối duy nhất trên toàn bộ danh mục sản phẩm hiện nay.