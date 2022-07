Chưa đầy 1 tháng, hàng loạt vụ bạo hành trẻ em xảy ra khiến dư luận phẫn nộ

Ngày 28/7, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xác nhận trên địa bàn có vụ việc một bé gái 7 tuổi (trú tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) nghi bị đánh, nhiều vết bầm tím chi chít khắp người. Hiện công an đã mời bố mẹ cháu bé lên làm rõ những nội dung liên quan, đồng thời đưa cháu đi bệnh viện khám để xác định nguyên nhân.



Trước đó, chiều hôm qua (27/7), chị T.O (sống trên địa bàn) đã đăng tải hình ảnh một cháu bé với nhiều vết thương trên cơ thể (nghi là bị bạo hành) lên trang Faceook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chị T.O cho biết những tấm hình ảnh chị chia sẻ lên mạng xã hội là của bé gái hàng xóm nơi chị sinh sống, bé khoảng 7 tuổi.

Vào chiều ngày 27/7, khi đi chợ về, chị qua nhà bé gái này để cho quà thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người. Lúc đó, bố mẹ cháu bé đều không ở nhà. Nghi ngờ có thể bé gái 7 tuổi này bị đánh nên chị đã trình báo công an địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hình ảnh bé gái 7 tuổi với những vết bầm tím hằn lên khắp cơ thể. (Ảnh: FB)

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng 7/2022 đến nay, tại nhiều nơi trên cả nước đã xảy ra các vụ bạo hành, tra tấn trẻ em một cách dã man. Sự độc ác, tàn nhẫn mà các đối tượng gây ra cho nạn nhân là những đứa trẻ yếu thế, không có khả năng phản kháng đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Dưới đây là hàng loạt vụ trẻ em bị bạo hành xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bức xúc:

Bố và bà nội bạo hành dã man bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 25/7, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà nội và cha ruột trong vụ cháu T.N.A. (9 tuổi) bị bạo hành để điều tra về "Tội cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện cả 2 bị can là ông T.V.D. (cha ruột cháu A.) và bà T.T.T. (bà nội cháu A.) được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Những thương tích trên cơ thể bé A. do bị bạo hành.

Trước đó, UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin nhận được đơn phản ánh của bà L.T.T. (bà ngoại cháu A., trú thôn 18, xã Ea Ning) về vụ việc cháu A. ở cùng bà nội và cha ruột bị đánh đập, bạo hành.

Theo phản ánh, cha mẹ cháu A. ly hôn năm 2013, khi cháu còn nhỏ nên cháu về sinh sống với mẹ và ông bà ngoại. Lúc đó, mẹ A. được quyền nuôi con, phía cha A. có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi con 18 tuổi. Tuy nhiên, cha A. chỉ chu cấp được 4 tháng rồi dừng từ đó đến nay.

Đến cuối năm 2021, chị H. phải ra TP. Đà Nẵng làm việc. Cháu A. muốn về ở với cha và được chị đồng ý. Trong thời gian này cháu A. bị cha ruột và bà nội đánh đập nhiều lần.

Đến ngày 2/7, thấy bà ngoại đi chợ ngang qua nhà bà nội, cháu A. ở trong nhà chạy ra khóc và nói bà ngoại cho cháu về, ở nhà bà nội toàn bị đánh.

Chiều 3/7, cháu A. được bà ngoại đưa vào Trung tâm y tế huyện Cư Kuin thăm khám và điều trị với nhiều vết thương ở đầu, bụng, tay, chân, vỡ xương đốt ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.

Theo Công an huyện Cư Kuin kết luận giám định xác định cháu A. bị thương tích 11%.

Bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ, đánh đập dã man

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Luận (SN 1985. trú xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột. Nạn nhân là cháu L.H.T. (SN 2016), con ruột của Luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một người đàn ông đánh bé trai đến chảy máu miệng gây bức xúc dư luận.

Qua điều tra, Công an huyện An Minh xác định người có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai trong đoạn clip chính là Lương Văn Luận.

Điều tra viên thực hiện bắt tam giam Lương Văn Luận. (Ảnh: Người lao động)

Qua tố giác của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ con trai. Điển hình là ngày 22/6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé đến trạm y tế điều trị.

Công an xã Đông Thái, huyện An Biên nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận về hành vi "Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình". Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập hành hạ bé T.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên vào cuộc điều tra và đã thu giữ một số vật dụng mà Luận dùng để hành hạ, đánh con ruột.

2 bảo mẫu hành hạ cháu bé 2 tuổi đến nguy kịch

Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, cùng trú phường 12, TP Đà Lạt) về tội "Hành hạ người khác".

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, chị C.T.T. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đến Đà Lạt sinh sống. Vì bận đi làm xa nên ngày 26/2, chị T. gửi bé C.T.L. cho chị Cao Thị Đào (38 tuổi, lúc đó là giáo viên trường mầm non S.M, phường 9, TP Đà Lạt) trông giữ, chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng/tháng.

Do trường tổng kết năm học, nên từ ngày 24/6, chị Đào đưa bé L. về nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 9, TP Đà Lạt) chăm sóc. Sau đó, chị Đào sửa nhà cửa nên giao bé L. cho Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ. Chị Đào trả cho Vy 2 triệu đồng để mua sữa, ăn uống và các chi phí khác cho cháu L. Trong thời gian này, Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy) phụ giúp trông coi, chăm sóc.

Vương Ngọc Thảo Vy (trái) và Huỳnh Thị Thanh Hằng.

Theo lời khai bước đầu của 2 bảo mẫu, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh vào người bé L. Ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. ngã trong nhà và phòng tắm. Những ngày sau đó, bé L. nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà.

Đến trưa ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, Hằng và Vy gọi điện cho người thân đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi nên đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình cấp cứu các bác sĩ thấy trên người bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… nhận định các vết thương trên người bé gái không phải do bị ngã, mà có dấu hiệu của bạo hành nên trình báo cơ quan công an.

T.H (th)