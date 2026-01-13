Chùa Cẩm La bị phản ánh nuôi trẻ em trái quy định, lợi dụng hình ảnh kêu gọi từ thiện: Bộ Y tế vào cuộc

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến việc chùa Cẩm La (xã Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) bị phản ánh nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh trẻ em để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Động thái này được đưa ra sau khi một số báo điện tử đăng tải các bài viết phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại cơ sở tôn giáo nêu trên.

Chùa Cẩm La được phản ánh nuôi trẻ em trái phép (ảnh N.T).

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, việc kiểm tra nhằm bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm theo đúng quy định pháp luật (nếu có).

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc dịch vụ thẩm mỹ cho bất kỳ cơ sở nào đặt trong khuôn viên chùa Cẩm La. Do đó, nếu có phát sinh các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế tại đây, đều phải được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trước đó, phản ánh trên mạng xã hội, chị Ngô L. (Quảng Ninh) cho biết từ năm 2019, một nhóm thiện nguyện hỗ trợ một sản phụ sinh con, sau đó chăm sóc hai cháu nhỏ được gửi tại chùa Cẩm La (P.Phong Cốc). Nhóm hỗ trợ sữa, bỉm, đồ ăn, học phí mẫu giáo nhưng không đưa tiền mặt. Qua tiếp xúc, chị L. băn khoăn về việc quản lý, học tập của trẻ chưa ổn định, các đề xuất cải thiện điều kiện nuôi dưỡng không được chấp thuận. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động nuôi trẻ và việc đưa hình ảnh sinh hoạt lên mạng xã hội.