Chưa bao giờ hút thuốc, người phụ nữ sốc khi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối: Bác sĩ chỉ rõ “thủ phạm"

6 năm trước, một người phụ nữ Mỹ tên Leah Phillips đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 ở tuổi 43 – dù chưa từng hút một điếu thuốc nào và duy trì lối sống lành mạnh.

Ban đầu, cô đi khám do bị ho khan dai dẳng và đã bị chẩn đoán nhầm nhiều lần, bao gồm 1 lần bị chẩn đoán là dị ứng. Sau đó, Leah sụt 7,7 kg, và kết quả chụp CT cùng sinh thiết xương cho thấy cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. 6 năm sau, cô đã vượt qua tiên lượng của bác sĩ. Hiện, Leah đã không còn dấu hiệu của ung thư.

Chia sẻ với báo chí, Leah nói: “Không còn dấu hiệu ung thư trên các phim chụp của tôi – điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy.” Cô cho biết mình từng được thông báo chỉ 5% người mắc ung thư phổi giai đoạn 4 có thể sống thêm 5 năm.

Leah Phillips điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho rằng sự hồi phục của Leah là nhờ phương pháp xạ phẫu định vị thân (SBRT), sử dụng các chùm tia bức xạ chính xác cao để điều trị khối u trên khắp cơ thể, cùng với phẫu thuật cắt thùy phổi – loại bỏ phần thùy phổi chứa khối u chính.

“Thủ phạm” khiến ung thư “ập đến”

Nhớ lại thời điểm mới chẩn đoán, Leah chia sẻ với TODAY.com: “Bác sĩ nói: ‘Bạn chỉ còn 6 đến 12 tháng để sống. Chúng tôi hy vọng bạn vẫn còn ở đây vào Giáng Sinh tới, và có lẽ bạn nên về nhà để sắp xếp mọi việc.’"

"Tôi bị sốc. Tôi đã khóc. Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Thật sự rất đau đớn. Khi đó các con tôi mới 9, 13 và 14 tuổi.”

Leah chụp ảnh cùng gia đình của mình.

Thông qua xét nghiệm dấu ấn sinh học trên mô phổi, các bác sĩ phát hiện đột biến ở gen EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) đã khiến ung thư phát triển dù cô chưa từng hút thuốc.

Hiện tại, Leah phải chụp PET/CT mỗi 12 tuần và chụp MRI não mỗi 6 tháng. Cô vẫn đang dùng liệu pháp điều trị nhắm trúng đích bằng thuốc ức chế tyrosine kinase dạng viên, nhưng cho biết thuốc “sẽ không hiệu quả mãi mãi” và khi “ngừng tác dụng”, cô sẽ “phải chuyển sang phương pháp điều trị khác”. Trong thời gian đó, cô muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Leah nói thêm: “Mọi người cần biết rằng họ vẫn có thể mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc, và ngay cả khi dưới 50 tuổi – bởi vì hầu hết mọi người không hề biết đó là một khả năng.”

Câu chuyện của Leah không chỉ là một phép màu y học mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và không chủ quan với các triệu chứng nhỏ. Dù không hút thuốc và sống lành mạnh, cô vẫn mắc bệnh, cho thấy ung thư phổi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Hành trình của Leah cũng phản ánh những tiến bộ trong y học hiện đại, từ chẩn đoán đến điều trị. Quan trọng hơn, đó là nguồn động lực để nhiều người nâng cao nhận thức, chủ động kiểm tra sức khỏe và nuôi hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.



