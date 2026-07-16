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Chủ xe Geely EX2: Có ADAS đầy đủ nhưng vẫn ngại chạy trên cao tốc

Vĩnh Phúc
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Được đánh giá cao nhờ hệ thống hỗ trợ lái hơn cả xe đắt tiền, Geely EX2 vẫn có một lý do khiến chủ xe cảm thấy không hợp để chạy trên cao tốc.

Geely EX2 có thể xem là “hiện tượng” xe Trung Quốc trong thời gian gần đây. Sức nóng của mẫu xe này lớn đến mức khách hàng cần chờ ít nhất 3 tháng để nhận xe. Điều gì khiến một chiếc xe cỡ A lại tạo ra cơn sốt đến thế?

Geely EX2 được phân phối tại Việt Nam với giá từ 459 triệu đồng. Ảnh: Geely

Anh Nguyễn Văn Khánh – một "tay chơi" xe điện thực thụ, người từng gây chú ý khi sở hữu chiếc sedan cỡ lớn BYD Han chỉ sau một vòng lái thử, đã quyết định mang về mẫu Geely EX2 ngay khi vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây có thể xem là lời giải đáp của anh Khánh về nỗi ám ảnh khi phải xoay xở một chiếc xe dài gần 5 mét giữa giờ cao điểm, đồng thời cũng sẽ chạm đúng "chỗ ngứa" của rất nhiều bác tài đô thị.

Ngoài những lợi thế nhất định, chủ xe cũng không ngần ngại vạch trần những sự thật khi ngồi sau vô lăng. Bên cạnh những lời khen ngợi bất ngờ về một tính năng công nghệ cốt lõi hoạt động mượt mà ăn đứt cả xe đắt tiền, vị chủ xe cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm trừ không đáng có từ nhà sản xuất. Đặc biệt, anh cũng hé lộ một điểm trừ về vận hành khiến mẫu xe này chưa hợp để chạy trên cao tốc.

Anh Nguyễn Văn Khánh hiện sở hữu các dòng xe điện BYD Han và Geely EX2. Ảnh: NVCC

Liệu Geely EX2 chỉ hợp làm phương tiện thứ hai cho gia đình? Sản phẩm có đủ sức gánh vác vai trò di chuyển chính mỗi ngày? Chi tiết đánh giá khen chê được bật mí đầy đủ trong video bên dưới. Hãy nhấn xem video ngay để có cái nhìn chân thực nhất trước khi quyết định mua.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

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