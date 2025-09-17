Chủ tiệm trái cây nói thẳng: 7 loại hoa quả ai dại lắm mới cất vào tủ lạnh, mất ngon, mất chất thậm chí hại sức khỏe

Nhưng bạn có biết rằng một số loại trái cây không thích hợp để bảo quản lạnh, mà chúng đạt được hương vị và giá trị dinh dưỡng trọn vẹn nhất ở nhiệt độ phòng? Vậy, loại trái cây nào được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ phòng?

7 loại trái cây này được khuyến nghị bảo quản ở nhiệt độ phòng. Để đạt được độ chín tối ưu, bạn nên đánh giá mức độ chín của chúng trước khi quyết định có nên bảo quản lạnh hay không. Đối với các loại trái cây chín muộn như chuối và bơ, hãy để chúng ở nhiệt độ phòng cho đến khi chín hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng. Một số loại trái cây không nên được bảo quản lạnh trừ khi đã được cắt, vì không khí lạnh có thể làm hỏng hương vị của chúng, và khí ethylene do các loại trái cây khác thải ra trong tủ lạnh có thể đẩy nhanh quá trình hư hỏng. Để đạt được sự cân bằng giữa hương vị và thời hạn sử dụng, những loại trái cây sau đây được khuyến nghị bảo quản ở nhiệt độ phòng. Tránh vội vàng cho chúng vào tủ lạnh ngay khi nhận được, vì điều này có thể làm mất đi hương vị thơm ngon nhất của chúng.

1. Cà chua: Bảo quản lạnh sẽ làm mất đi hương thơm và vị ngọt

Có thể bạn đã nhận thấy cà chua siêu thị không bao giờ được bảo quản lạnh. Lý do là vì cà chua là loại quả chín muộn, vẫn tiếp tục chín ở nhiệt độ phòng ngay cả sau khi được hái. Nếu bảo quản lạnh, nhiệt độ thấp sẽ làm gián đoạn quá trình này, khiến cà chua mất vị ngọt, khô và nhão, hoặc thậm chí chuyển sang màu hồng, làm giảm đáng kể hương vị. Nên bảo quản cà chua trên mặt bàn bếp, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ được hương vị. Cà chua chỉ nên được bảo quản lạnh sau khi đã cắt.

2. Xoài: Để chín trước khi đông lạnh

Việc bảo quản xoài xanh trong tủ lạnh không chỉ làm xoài không ngọt hơn mà còn có thể làm giảm hương vị. Nguyên nhân là do nhiệt độ dưới 10 độ C cản trở quá trình hình thành đường trong xoài, khiến thịt xoài bị khô và cứng. Cách bảo quản đúng đắn là để xoài chín ở nhiệt độ phòng. Đặt xoài gần cửa sổ dưới ánh nắng mặt trời hoặc cho xoài vào túi giấy cùng với chuối có thể giúp xoài chín nhanh hơn. Khi xoài đã mềm và thơm, bạn có thể bảo quản xoài trong tủ lạnh vài ngày.

3. Dứa: Trái cây nhiệt đới không thích lạnh

Dứa có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và có khả năng chịu lạnh tự nhiên. Việc bảo quản dứa nguyên quả trong tủ lạnh sẽ làm mềm thịt, giảm độ kết cấu và giảm độ ngọt. Sau khi mua về, bạn nên bảo quản dứa ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng ở nhiệt độ phòng và sử dụng trong vòng ba ngày để có hương vị tối ưu. Dứa chín hoặc đã cắt có thể được bọc kín và bảo quản lạnh, nhưng hãy nhớ sử dụng ngay để tránh mất hương vị.

4. Quả bơ: Chín nhanh ở nhiệt độ phòng, bảo quản lạnh để giữ tươi

Bơ mới mua thường khá cứng và cần thời gian để chín. Đừng bao giờ cho bơ vào tủ lạnh ngay lập tức, vì điều này sẽ làm gián đoạn quá trình chín, khiến bơ cứng và chát. Hãy để bơ mềm và chuyển màu từ từ ở nhiệt độ phòng. Sau khi chín hoàn toàn, hãy bảo quản bơ trong tủ lạnh tối đa năm ngày. Nếu bơ vẫn còn sống khi cắt, hãy rưới nước cốt chanh lên, bọc kín và bảo quản lạnh cho đến khi chín hoàn toàn.

5. Chuối: Bảo quản lạnh có thể khiến vỏ chuối chuyển sang màu đen

Chuối, một loại trái cây nhiệt đới cổ điển, rất nhạy cảm với nhiệt độ lạnh. Bảo quản chuối trong tủ lạnh có thể khiến vỏ nhanh chóng bị thâm đen, thịt chuối mềm và mất đi hương vị, đồng thời cũng có thể bị hư hỏng do lạnh, dẫn đến vị đắng và hư hỏng bất thường. Để giữ được hương vị tối ưu, chuối nên được bảo quản ở nơi thông thoáng ở nhiệt độ phòng và chỉ được làm lạnh sau khi chuối chín hoàn toàn. Điều này sẽ kéo dài thời hạn sử dụng của chuối mà không làm mất đi hương vị.

6. Táo: Tốt nhất nên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn

Mặc dù nhiều người đông lạnh táo, các chuyên gia chỉ ra rằng đông lạnh có thể khiến táo bị bột, mất độ giòn và thậm chí hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Để bảo quản ngắn hạn, táo nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, khô ráo, thoáng mát. Táo có thể được bảo quản đến một đến hai tuần mà không ảnh hưởng đến hương vị. Tất nhiên, nếu bạn muốn kéo dài thời hạn sử dụng của táo, việc bảo quản lạnh không phải là vấn đề.

7. Dưa hấu: Làm lạnh toàn bộ quả sẽ khiến nó mất chất dinh dưỡng

Nhiều người đông lạnh dưa hấu nguyên quả, nhưng thực tế điều này làm giảm hàm lượng chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lycopene và vitamin C. Theo nghiên cứu của Hoa Kỳ, nhiệt độ bảo quản tối ưu cho dưa hấu là 10-15 độ C. Dưa hấu chưa cắt nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 7-10 ngày. Chỉ sau khi cắt mới nên bảo quản lạnh để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.

Nguồn và ảnh: HK01