Chủ tiệm bánh nói thẳng: 6 loại bánh mì này chỉ người không biết mới mua

Các tiệm bánh có rất nhiều loại bánh mì, với rất nhiều kiểu dáng khác nhau đến mức có thể khiến bạn choáng ngợp. Thực ra, có một số mẹo khi mua bánh mì, và những người am hiểu sẽ biết. Khi mua bánh mì, những người sành ăn thường tránh sáu loại này. Một chủ tiệm bánh nhận xét: "Chỉ những người chưa có kinh nghiệm mới mua chúng".

1. Bánh kem làm từ bơ thực vật (bơ nhân tạo)

Bánh kem xốp mềm phủ đầy lớp kem trắng muốt tưởng chừng rất hấp dẫn, nhưng sự thật ít ai để ý là kem trong đó có hai loại từ sữa động vật và từ dầu thực vật. Kem động vật (bơ sữa thật) cực kỳ đắt đỏ, còn kem thực vật giá rẻ thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat), lâu dài gây hại tim mạch và sức khỏe. Vì vậy, những chiếc bánh kem rẻ tiền, kem dày đặc, nhìn bắt mắt nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

2. Bánh mì kẹp xúc xích rẻ tiền

Đây là loại bánh được trẻ nhỏ mê mẩn, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Nhiều tiệm bánh sử dụng xúc xích rẻ tiền, làm từ bột, hương liệu và màu nhân tạo thay vì thịt thật. Những chiếc bánh mì xúc xích to, giá rẻ bất ngờ thường tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là với trẻ em.

3. “Giả” bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám vốn nổi tiếng tốt cho sức khỏe, giàu chất xơ, được nhiều người giảm cân ưa chuộng. Tuy nhiên, không ít tiệm lợi dụng tâm lý này, trộn chút bột mì thường rồi dùng chất tạo màu khiến bánh có màu nâu, đánh lừa người mua. Nhiều ổ gắn mác “nguyên cám” nhưng thực chất chỉ chứa vài phần trăm bột nguyên cám, ăn nhiều không mang lại lợi ích như mong đợi.

4. Bánh mì trái cây giá rẻ

Trên mặt bánh thường có dâu, kiwi hay xoài cắt lát, trông vô cùng hấp dẫn. Nhưng sự thật, trái cây trong đó thường không phải loại tươi mới, thậm chí là đồ thừa. Ngoài ra, nhiều loại bánh “hương trái cây” thực chất chỉ là hương liệu và phẩm màu, không hề có trái cây thật. Ăn nhiều không chỉ mất dinh dưỡng mà còn gây hại cho hệ tiêu hóa.

5. Bánh mì phủ chà bông (ruốc) rẻ tiền

Chà bông thật được làm từ thịt tươi, giá cao, nhưng nhiều tiệm lại trộn thêm đậu nành, bột và phụ gia tạo thành loại “giả chà bông”. Những ổ bánh mì phủ kín chà bông, giá lại rẻ, thường chính là loại này. Vị thì thơm, ăn thì ngon, nhưng giá trị dinh dưỡng thấp, thậm chí gây hại nếu dùng lâu dài.

6. Bánh mì nhân bơ thực vật

Một số loại bánh mì mềm, kẹp đầy bơ bên trong, phía trên phủ dừa nạo trông rất bắt mắt. Thế nhưng, phần lớn đều làm từ margarine (bơ nhân tạo) thay vì bơ thật. Loại bơ này rẻ hơn rất nhiều, nhưng chứa nhiều chất béo xấu, dễ gây tăng cân, rối loạn mỡ máu và hại sức khỏe về lâu dài.

Theo nhiều thợ làm bánh lâu năm, trong nghề này đúng là “tiền nào của nấy”. Những loại bánh rẻ tiền, nguyên liệu kém chất lượng không chỉ khiến hương vị đi xuống, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Vì vậy, người tiêu dùng thông minh nên tỉnh táo khi lựa chọn, đừng ham rẻ mà vô tình rước bệnh vào người.

Nguồn và ảnh: Aboluowang