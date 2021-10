Chủ tịch phường nói về 'chị đại quận 4': 'Chúng tôi thông qua nhiều kênh khuyên chị đi khám tâm thần'

Tính đến nay, trong những tháng TP.HCM giãn cách phòng chống dịch, chị N. đã 4 lần vi phạm gồm:

Ngày 31/5, chị N. không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản (quận 4), bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/8, chị N. không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ quận 4 qua quận 1, bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình CMND với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng.

Ngày 31/8, chị N. lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Ngày 28/9, tổ tuần tra của Công an quận 4 phát hiện chị N. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lí do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường.

Những lần bị phạt, "chị đại quận 4" nói rằng bản thân đi xe máy trong thành phố, không gây nguy hại cho ai nên không cần đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo,... khiến lực lượng chức năng phải "bó tay".