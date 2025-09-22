Chủ tịch nước chứng kiến Vietjet nhận bàn giao máy bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc

Sáng 21-9 theo giờ địa phương (đêm 21-9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle (Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại trung tâm giao nhận máy bay Boeing ở Seattle.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope ký kết bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên

Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ, sự kiện này không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm ngàn việc làm tại Mỹ.

Vietjet chính thức nhận bàn giao máy bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỉ USD với Boeing - theo Vietjet công bố. Máy bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường khu vực, đồng thời hướng tới hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Máy bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm máy bay tiếp tục trong thời gian tới. Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ".

Lễ bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên giữa Boeing và Vietjet với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại Seattle, Mỹ

Trong khi đó, Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes, cho biết đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau mở rộng cánh bay đến tương lai tốt đẹp, góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

"Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực"- bà nói.

Boeing 737-8 (hay còn gọi là Boeing 737 MAX 8) là một phiên bản thuộc dòng máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX, được thiết kế để thay thế mẫu 737-800 cũ. Máy bay này nổi bật với động cơ hiệu quả hơn, cánh lượn mới, thân máy bay dài hơn và nội thất được cải tiến, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách so với các thế hệ trước.

Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của Boeing

Cũng trong sáng 21-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam. Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 máy bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 máy bay, trong đó những chiếc đầu tiên được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2023); và với nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

Đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết Boeing đã hoàn thành thủ tục bàn giao các máy bay mới cho các đối tác Việt Nam; đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành và chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký kết, với lộ trình khai thác và phương án tài chính hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và máy bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

