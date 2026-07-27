Chủ tịch Lê Cao Quyền bị bắt tạm giam, doanh nghiệp thông báo nóng

Công ty đồng loạt miễn nhiệm 4 lãnh đạo cấp cao sau biến cố pháp lý, đồng thời chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy.

Ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT PECC4.

Mới đây, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã: TV4) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, HĐQT PECC4 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Lê Cao Quyền, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Cao Hỷ, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Đông và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Lê Thanh Bình. Ngày bắt đầu có hiệu lực đều từ 24/7/2026.

Riêng việc miễn nhiệm tư cách đối với ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất và có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, HĐQT giao ông Đồng Trinh Hoàng, Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, ký ban hành các quyết định miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 24/7, công ty đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới. Nội dung và địa điểm họp chưa được công bố song nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án kiện toàn bộ máy nhân sự.

Động thái trên diễn ra sau khi doanh nghiệp gặp biến cố về nhân sự. Ngày 11/06/2026, PECC4 công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc và áp dụng biện pháp tạm giam đối với bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng.

Theo thông tin đã công bố, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 2/2026 , PECC4 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 44 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PECC4 ghi nhận 104 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 6% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của PECC4 đạt gần 410 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận giá trị gần 60 tỷ đồng, công ty còn có khoản tiền gửi ngân hàng 75 tỷ đồng.