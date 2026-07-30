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Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Anh Văn
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Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 và một số đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản Nhà xuất bản.

Chi bộ Nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản; nhiều cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cơ quan kiểm tra Đảng đánh giá những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm thuộc về các cá nhân: Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông, bà: Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Nhà Xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu một số tổ chức đảng rà soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông áp dụng từ ngày 15/8, tất cả người dân chú ý
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ủy ban kiểm tra Trung ương

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nhà xuất bản hội nhà văn

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