Chủ quán cà phê "dở khóc, dở cười" vì "hot girl Bella ghé thăm" lúc 4h sáng: Camera ghi lại loạt hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng

Đoạn camera ghi lại cảnh người phụ nữ vào quán cà phê lúc 4h sáng, lấy chìa khóa rồi thử từng chiếc xe trước khi rời đi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một vụ mất xe máy xảy ra tại quán cà phê vào rạng sáng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chủ nhà công khai đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo chia sẻ của gia đình, người xuất hiện trong camera là "Bella" (Đoàn Thúy Hà). Hiện vụ việc đã được trình báo cơ quan công an và đang chờ kết quả xác minh, điều tra.

Trao đổi với chúng , chủ quán cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 4h14 sáng tại tầng 1 của căn nhà, đồng thời là nơi kinh doanh quán cà phê. Thời điểm đó, trong nhà có ba xe máy gồm Honda Lead, Honda Dream và Honda Cub.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người phụ nữ xuất hiện trước cửa rồi đi vào bên trong căn nhà. Sau khi vào khu vực quầy, người này lấy chùm chìa khóa xe rồi quay trở lại vị trí để xe. Điều khiến chủ nhà bất ngờ là toàn bộ quá trình diễn ra khá bình tĩnh. Người phụ nữ lần lượt thử chìa khóa trên từng chiếc xe thay vì điều khiển ngay một phương tiện.

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ vào nhà lúc rạng sáng, lấy chìa khóa rồi lần lượt thử từng chiếc xe trước khi điều khiển Honda Dream rời đi.

Theo lời kể của chủ nhà, người phụ nữ dường như dành nhiều sự chú ý cho chiếc Honda Cub. "Chị ấy đứng ngắm nghía chiếc Cub khá lâu, loay hoay tìm chìa khóa để mở xe nhưng không được. Sau đó mới chuyển sang chiếc Dream và lái đi. Gia đình đoán có thể người này chỉ điều khiển được xe số" , chủ xe chia sẻ.

Một chi tiết khác cũng được camera ghi lại là trong quá trình kiểm tra chìa khóa, người phụ nữ bật hệ thống đèn trong nhà để quan sát, sau đó tắt đèn trước khi rời đi. Đến khoảng 4h20, chiếc Honda Dream được điều khiển ra khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến chỉ kéo dài khoảng 6 phút.

Do sự việc xảy ra vào thời điểm cả gia đình đang ngủ nên phải đến khoảng 6h45, khi chuẩn bị mở cửa quán, mọi người mới phát hiện chiếc xe không còn ở vị trí cũ. Sau khi kiểm tra camera an ninh, gia đình đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Toàn bộ diễn biến vụ mất Honda Dream bản kỷ niệm được camera an ninh ghi lại chỉ trong khoảng 6 phút, từ lúc người phụ nữ vào nhà đến khi rời khỏi hiện trường

Chia sẻ sự việc trên mạng xã hội, chủ quán cho biết bản thân có cảm giác "vừa ngỡ ngàng, vừa buồn cười" khi xem lại camera. Theo chia sẻ của chủ nhà, người phụ nữ đi thẳng vào khu vực để chìa khóa, mở từng xe để kiểm tra, sau đó điều khiển chiếc Dream rời đi. Chủ quán cũng hài hước viết: "Không ngờ có một ngày mình lại phải đi tìm chị. Chị em ta không nên gặp nhau trong hoàn cảnh này".

Theo chủ xe, chiếc Honda Dream khi trình báo cơ quan công an được xác định có giá trị khoảng hơn 10 triệu đồng theo giá trị sử dụng. Tuy nhiên, đây là phiên bản kỷ niệm, hiện khá hiếm trên thị trường nên theo chủ xe, giá chuyển nhượng thực tế có thể dao động từ 30-40 triệu đồng.

Hình ảnh chiếc xe được chủ nhà cho là phương tiện Bella sử dụng, hiện đang dựng tại cổng một ngôi chùa (Ảnh: FB)

Theo chia sẻ của chủ nhà, người xuất hiện trong camera là "Bella" (tên thật Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê Hải Dương), nhân vật từng nhiều lần được biết đến trên mạng xã hội qua các vụ việc gây tranh cãi.

Bella được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "hot girl quỵt tiền" sau nhiều lần bị phản ánh về việc sử dụng dịch vụ nhưng không thanh toán. Người này cũng từng gây chú ý bởi phong cách ăn mặc, cách nói chuyện khác thường và liên quan đến một số vụ việc về trật tự xã hội, trong đó có các nghi vấn và vụ việc về trộm cắp tài sản.

Hiện gia đình đã hoàn tất việc trình báo cơ quan công an và đang chờ thông tin mới nhất từ quá trình điều tra.

Chủ xe cũng mong rằng nếu người dân phát hiện chiếc Honda Dream bản kỷ niệm hoặc có thông tin liên quan đến người xuất hiện trong đoạn camera an ninh, vui lòng liên hệ trực tiếp với gia đình hoặc thông báo cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ quá trình xác minh, sớm tìm lại tài sản.