Chủ cửa hàng hải sản 20 năm tiết lộ: 5 loại cá hoang dã giàu dinh dưỡng, không thể nuôi được, thấy phải mua ngay!

Giữa vô vàn các loại hải sản trên thị trường, làm sao để chọn được những loại cá vừa tươi ngon vừa dồi dào dưỡng chất tự nhiên cho cả gia đình?

Ngày nay, cá biển luôn là lựa chọn ưu tiên trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình nhờ nguồn đạm quý giá, omega 3 và các khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cá nuôi công nghiệp xuất hiện ngày càng phổ biến, việc tìm kiếm những loại cá biển tự nhiên lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của những người nội trợ thông thái.

Ông Trương (Chiết Giang, Trung Quốc), người có hơn 20 năm kinh nghiệm buôn bán thủy hải sản tại chợ đầu mối, tiết lộ rằng người trong nghề ra chợ rất thích săn tìm 5 loại cá biển sâu. Theo ông, những loại cá này có đặc tính sinh học đặc biệt, không thể nhân giống hay nuôi công nghiệp. Bắt gặp chúng trên quầy hải sản, bạn nên ưu tiên mua ngay vì 100% là hàng đánh bắt tự nhiên và cực kỳ bổ dưỡng, rất nhanh được bán hết:

1. Cá mặt quỷ

Ông Trương cho biết, dân bán cá gọi cá mặt quỷ là "gan ngỗng" của đại dương. Dù mang ngoại hình xù xì và gai góc, cá mặt quỷ lại được nhiều nhà hàng cao cấp đặt mua vì vừa ngon vừa giàu dưỡng chất. Do sống ở các rạn đá vùng biển sâu, loại cá này hoàn toàn không thể nuôi nhân tạo.

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Dưới góc độ y học và dinh dưỡng, thịt cá mặt quỷ không có xương dăm, rất giàu protein chất lượng cao cùng hàm lượng collagen dồi dào. Nhóm dưỡng chất này hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, tăng cường độ dẻo dai cho các khớp xương và giúp cơ thể phục hồi thể lực nhanh chóng. Ngoài ra, lượng kẽm và canxi phong phú trong cá cũng rất thích hợp để bổ sung dinh dưỡng cho cả trẻ nhỏ lẫn người cao tuổi.

2. Cá đù vàng nhỏ

"Trên thị trường cá đù vàng có hai loại. Cá to đa phần là cá nuôi, thịt bở hơn. Còn loại cá đù vàng nhỏ chủ yếu là cá hoang dã đánh bắt tự nhiên, rời nước biển là chết ngay nên bắt buộc phải cấp đông tươi", ông Trương chia sẻ kinh nghiệm phân biệt.

Xét về mặt sức khỏe, thịt cá đù vàng nhỏ chứa hàm lượng axit béo omega 3 (EPA và DHA) rất cao. Đây là thành phần cốt lõi hỗ trợ làm giảm lượng mỡ máu xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và nuôi dưỡng tế bào brain bộ. Bên cạnh đó, loại cá này còn cung cấp nguồn vi chất selen và vitamin B12 phong phú, giúp củng cố hệ miễn dịch tự nhiên và hỗ trợ quá trình tạo máu của cơ thể.

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3. Cá thu Nhật

Nói về cá thu Nhật, tiểu thương 20 năm kinh nghiệm này khẳng định: "Loại cá này thân thon, mắt to, sống ở tầng nước sâu cần dòng chảy mạnh nên không thể nuôi nhốt trong lồng bè. 100% cá thu Nhật bán ngoài chợ đều là cá biển sâu đánh bắt tự nhiên. Tôi toàn bán cho khách quen".

Về giá trị dinh dưỡng, cá thu Nhật nổi tiếng là một trong những nguồn cung cấp omega 3 và vitamin D tự nhiên tốt nhất. Lượng vitamin D dồi dào trong cá hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe và phòng ngừa nguy cơ loãng xương. Đồng thời, các chất béo không bão hòa trong thịt cá giúp kiểm soát chỉ số huyết áp, ngăn ngừa mảng bám động mạch và hỗ trợ duy trì trí nhớ minh mẫn.

4. Cá hồng

Theo ông Trương, cá hồng sở hữu lớp vỏ màu đỏ hồng tự nhiên rất đẹp mắt cùng vị thịt ngọt thanh đặc trưng. Cá hồng sống ở rạn san hô sâu, sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường tự nhiên nên con nào bày bán cũng là cá hoang dã, thịt rất săn chắc.

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Thịt cá hồng thuộc nhóm thực phẩm đạm nạc chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Ăn cá hồng giúp cung cấp nguồn năng lượng bền vững mà không lo dư thừa calo hay chất béo bão hòa. Đặc biệt, hàm lượng selen dồi dào trong cá hồng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và hỗ trợ chức năng giải độc của gan.

5. Cá mặt ngựa

Nhìn những khay cá đã lột sạch da và bỏ đầu, ông Trương giải thích: "Cá mặt ngựa da rất cứng, sống ở vùng biển lạnh tầng đáy. Người bán chúng tôi phải làm sạch sẵn cho khách. Loài cá này chịu nhiệt độ rất thấp nên công nghệ nuôi trồng hiện nay bó tay, không nuôi nổi".

Mặc dù có hình dáng kỳ lạ, cá mặt ngựa lại là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và kẽm cực kỳ ấn tượng. Sự kết hợp giữa canxi và phốt pho theo tỷ lệ tự nhiên trong thịt cá giúp tối ưu hóa quá trình khoáng hóa xương, giúp nâng cao mật độ xương và hỗ trợ sự phát triển chiều cao ở trẻ em. Lượng kẽm tự nhiên trong cá cũng góp phần kích thích vị giác, hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành trơn tru và củng cố hàng rào phòng ngự của cơ thể.

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Bí quyết chế biến giữ trọn dinh dưỡng từ cá hoang dã

Để khai thác tối đa giá trị dinh dưỡng của 5 loại cá hoang dã này, ông Trương khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như hấp thủy nhiệt, om nhẹ lửa hoặc nấu canh thanh mát để giữ trọn vị ngọt tự nhiên.

Tránh chiên cá quá kỹ ngập trong dầu mỡ ở nhiệt độ cao vì nhiệt độ quá lớn có thể làm biến tính các axit béo omega 3 nhạy cảm và làm tăng lượng chất béo bão hòa không có lợi. Việc kết hợp các loại cá biển tự nhiên này vào thực đơn từ 2 đến 3 bữa mỗi tuần chính là giải pháp dinh dưỡng thông minh để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

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