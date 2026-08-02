Chủ cửa hàng hải sản 20 năm nói thẳng: 5 loại tôm có cho không cũng đừng lấy, chỉ người "dại" mới mua

Theo người bán hải sản có hơn 20 năm kinh nghiệm, mức giá rẻ đôi khi che giấu những dấu hiệu bất thường mà người mua không nên bỏ qua.

Tôm là thực phẩm quen thuộc, được yêu thích với nhiều gia đình nhờ giàu protein, canxi, sắt, phốt pho và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một người bán hải sản lâu năm trên Sohu , không phải con tôm nào bày trên quầy cũng nên mua, dù giá rẻ đến đâu.

Người kinh doanh thủy hải sản họ Vương, ngoài 50 tuổi (Trung Quốc) và có hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, người trong nghề thường tránh xa 5 nhóm tôm dưới đây. Nguyên nhân không chỉ nằm ở độ tươi ngon mà còn liên quan đến nguy cơ tích tụ mầm bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe:

Tôm vỏ nhớt, thịt mềm nhũn

Tại các sạp hàng, tôm đã chết lâu hoặc xả đá thường có giá thấp hơn nhiều so với tôm còn bơi khỏe trong bể. Vì tiếc tiền, một số người cho rằng chỉ cần mang về rửa sạch rồi nấu chín ở nhiệt độ cao là có thể sử dụng như bình thường.

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Tuy nhiên, sau khi tôm chết, quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh. Khi chạm tay vào thấy lớp màng trơn dính như có gel bao phủ hoặc bóp nhẹ thấy thịt mềm nhũn, đó là dấu hiệu vi khuẩn đã sinh sôi mạnh mẽ. Lớp nhớt trên vỏ chính là nơi trú ngụ của các loại vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa nguy hiểm như Salmonella hoặc Vibrio .

“Nhiều người nghĩ lớp nhớt rửa đi là hết, nhưng thực tế vi khuẩn đã xâm nhập vào thịt tôm. Tôm ôi thiu ăn vào dễ gây đau bụng, tiêu chảy cấp, người bán chúng tôi tuyệt đối không bao giờ ăn” , ông Vương chia sẻ.

Theo ông, khi chọn tôm, nên dùng tay kiểm tra độ khô ráo của vỏ và độ đàn hồi của thịt. Tôm tươi luôn có lớp vỏ sáng, bám sát thân thịt và khi ấn nhẹ phần thịt sẽ nhanh chóng bật trở lại trạng thái ban đầu.

Tôm thẳng đơ, cứng như que

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng tôm càng thẳng thì càng đẹp mắt và dễ sơ chế, người bán hải sản lâu năm lại đặc biệt cảnh giác với những con tôm sở hữu hình dáng này.

Tôm tươi sống khi còn cơ năng đàn hồi thường có độ cong tự nhiên ở phần thân. Ngược lại, tôm thân thẳng đơ, cứng tắp như que gỗ thường là tôm đã chết từ rất lâu, bị ngâm nước cho trương phồng hoặc đã trải qua quá trình rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.

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Việc cấp đông và rã đông lặp đi lặp lại khiến cấu trúc cơ thịt tôm bị phá hủy, nước ngọt bên trong chảy hết ra ngoài và tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Quá trình phân hủy đạm trong tôm chết lâu còn sản sinh ra histamine, chất trực tiếp gây phản ứng dị ứng, nổi mề đai, buồn nôn hoặc ngộ độc cho người ăn.

Ông Vương khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên những con tôm có dáng cong nhẹ tự nhiên, các đốt vỏ xếp đều đặn và thịt không bị phù nề bất thường.

Tôm có mùi lạ như mùi chua, hắc hoặc mùi hóa chất

Tôm tươi nguyên chất chỉ mang mùi tanh nhẹ đặc trưng của hải sản. Tuy nhiên, trên thị trường không thiếu những khay tôm bốc mùi chua nồng, mùi hôi hoặc hăng hắc như hóa chất tẩy rửa.

Để giữ tôm ươn không bị sẫm màu và duy trì vẻ ngoài tươi tắn nhằm bán được giá, một số tiểu thương thiếu uy tín có thể ngâm tôm qua dung dịch bảo quản hoặc hóa chất làm trắng.

Ảnh minh họ

Các hóa chất này khi đi vào cơ thể sẽ tích tụ theo thời gian, gây áp lực lên chức năng giải độc của gan, thận và làm suy giảm hệ miễn dịch. Bề ngoài tôm có thể bắt mắt nhưng khi chế biến, thịt tôm sẽ teo lại, bở rạc và hoàn toàn mất đi giá trị dinh dưỡng.

“Nếu ngửi thấy bất kỳ mùi hắc lạ nào khác ngoài mùi tanh tự nhiên, dù giá rẻ bằng một nửa bạn cũng tuyệt đối không nên xuống tiền” , người bán hải sản 20 năm này nhấn mạnh.

Tôm đầu lỏng lẻo, chân đứt rụng, thịt khô teo

Hình thức bên ngoài của tôm phản ánh rất rõ thời gian tôm đã rời khỏi môi trường sống. Ông Vương cảnh báo người mua nên quan sát kỹ phần nối giữa đầu và thân tôm cũng như hệ thống chân bên dưới.

"Ở tôm tươi, phần đầu luôn gắn chặt hoàn toàn vào thân và các chân bám chắc chắn. Nếu nhận thấy đầu tôm như sắp rơi ra, chân đứt gãy sạm đen thì đó là dấu hiệu tôm đã ươn hỏng nặng do vận chuyển kéo dài và bảo quản kém" , ông nói.

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Tôm bị lỏng đầu thường bị mất nước nghiêm trọng, phần thịt bên trong teo lại và nhạt vị. Khoảng hở ở cổ tôm cũng là con đường ngắn nhất để vi khuẩn phân hủy xâm nhập sâu vào nội tạng và thịt tôm, làm tăng rủi ro nhiễm trùng đường tiêu hóa nếu người tiêu dùng ăn phải.

Tôm có màu sắc bất thường, loang lổ

Tiêu chí cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng khi chọn hải sản chính là màu sắc của lớp vỏ ngoài. Tôm tươi chất lượng cao thường sở hữu lớp vỏ trong suốt, màu xanh xám nhạt hoặc màu hồng nhạt tùy chủng loại, đồng nhất từ đầu đến đuôi.

Những con tôm có phần đầu chuyển sang màu đen sẫm, thân nhợt nhạt hoặc xuất hiện các mảng màu loang lổ không đều là dấu hiệu cho thấy các enzyme bên trong tôm đã bắt đầu tự phân hủy. Ngoài ra, ông Châu tiết lộ: "Màu sắc bất thường cũng có thể do tôm được nuôi trong môi trường nguồn nước ô nhiễm, tích tụ nhiều chất thải hữu cơ".

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Việc tiêu thụ các loại tôm biến chất này không chỉ khiến bữa ăn mất ngon mà còn dễ gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như chướng bụng, buồn nôn và mệt mỏi sau khi ăn.

Người bán hải sản họ Vương này khuyến nghị người mua nên tìm đến các cửa hàng thủy hải sản hoặc siêu thị uy tín, có nguồn gốc rõ ràng thay vì chọn mua tại các điểm bán lưu động không bảo đảm vệ sinh. Sự cẩn trọng ngay từ khâu chọn lựa thực phẩm chính là giải pháp an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Tổng hợp