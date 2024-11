Chồng ung thư vòm họng, vợ sảy thai vì 1 thứ vô hình luôn có thể tồn tại trong gia đình bạn

Bác sĩ chuyên khoa thận người Đài Loan (Trung Quốc) Hong Yongxiang từng chia sẻ một trường hợp lâm sàng trên chương trình "The Doctors Is So Spicy" cho biết, một người đàn ông 35 tuổi đến điều trị khi đó có vẻ rất mệt mỏi và có triệu chứng phù nề ở chi dưới. Người đàn ông tiết lộ rằng anh ta chuyển đến nhà mới cách đây một năm và dễ bị cảm lạnh kể từ đó. Vợ anh ta bị sảy thai không lâu sau khi chuyển đến nhà mới.

Thận trái của người đàn ông bị teo bẩm sinh và từ nhỏ anh chỉ có một quả thận. Sau khi xét nghiệm máu, người ta phát hiện chức năng gan và thận của anh hơi kém. Khi bác sĩ khám, ông phát hiện một khối u không đều, kích thước 2-3 cm ở bên cổ trái. Sau khi sinh thiết, người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn II, bệnh đã thuyên giảm sau khi xạ trị.

Tại sao một người đàn ông lại bị ung thư vòm họng ở độ tuổi trẻ như vậy nếu không hút thuốc hay uống rượu? Bác sĩ Hong Yongxiang cho biết ông rất nghi ngờ người này bị ung thư do ngộ độc formaldehyde vì đồ trang trí trong ngôi nhà mới. Về nguyên nhân khiến anh có triệu chứng cảm lạnh và sổ mũi, người ta cho rằng nguyên nhân là do nồng độ formaldehyde quá cao. Formaldehyde được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách chất gây ung thư loại 1 và là một trong những chất độc ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất.

Ông cho biết thêm, việc vợ nam bệnh nhân sảy thai cũng liên quan đến việc hít phải formaldehyde. Tuy nhiên, triệu chứng của vợ anh ta tương đối nhẹ. Lý do là vợ anh ta thích uống nước và ăn rau củ quả. Nước giúp cơ thể đào thải độc tố. Ông cho biết, một số loại rau xanh đậm giàu vitamin C và chất xơ có thể giúp cơ thể đào thải độc tố khi đi đại tiện nên trong sinh hoạt hàng ngày nên uống nhiều nước và ăn rau.

Kỹ sư chất lượng không khí trong nhà Zhao Jinwei (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết rằng lượng formaldehyde quá mức chủ yếu đến từ đồ nội thất mới và sơn trang trí ngôi nhà mới. Formaldehyde được thêm vào trong quá trình sản xuất, vận chuyển để ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng. Do đó, hàm lượng formaldehyde sẽ cao hơn khi mới trang trí một ngôi nhà, nó sẽ thường vượt quá tiêu chuẩn từ 2 đến 3 lần, và trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể đạt tới 3 đến 4 ppm, tức là gấp khoảng 50 lần so với tiêu chuẩn.

Zhao Jinwei gợi ý rằng khi đặt mua đồ nội thất, bạn có thể chọn những vật liệu trang trí có hàm lượng formaldehyde thấp hoặc thậm chí bằng 0, chẳng hạn như ván sinh thái E0/E1, để giảm nguy cơ thải ra formaldehyde. Ông cũng chỉ ra rằng sau khi chuyển đến một ngôi nhà mới, bạn nên mở thêm cửa sổ để duy trì sự lưu thông không khí, điều này có thể cho phép không khí bên ngoài làm loãng nồng độ formaldehyde trong nhà.

