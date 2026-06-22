Chồng tháo mặt nạ oxy để hôn vợ lần cuối đăng tâm thư nghẹn lòng: Người vợ qua đời đã 1 tuần vì bệnh ung thư hạch

Ung thư nghe là sợ hãi, với nhiều người nó chẳng khác gì án tử. Nhưng ung thư hạch thì thế nào? Liệu chúng ta có cách nào để sống khỏe mạnh lâu dài dù trong cơ thể mang căn bệnh này hay không?...

Sáng thứ 2 đầu tuần, khắp mạng xã hội chia sẻ một clip chỉ vài giây nhưng đủ khiến người xem phải ngừng lại rất lâu. Đoạn clip ngắn ngủi ấy ghi lại những phút giây cuối cùng của cặp vợ chồng trẻ, khi người chồng tạm gỡ mặt nạ thở oxy của vợ sang một bên, cúi xuống hôn nhẹ. Đó là nụ hôn cuối cùng mà người vợ này gửi đến chồng mình, cũng là lần cuối cùng người chồng được ở gần bên bạn đời của mình… 1 tuần sau ngày vợ mất, người chồng đã đăng tải khoảnh khắc khiến người xem không thể rơi nước mắt, cùng lá thư gửi gắm những tâm sự nghẹn ngào dành cho vợ.

(Ảnh chụp màn hình)

Đôi mắt những người dõi theo cay lại. Có người bật khóc theo từng dòng chữ. Có người trăn trở người vợ trẻ mắc bệnh nặng thế nào mà thành ra âm dương cách biệt? Trong bài chia sẻ, người chồng cũng tiết lộ vợ mình bị ung thư hạch. Ung thư nghe là sợ hãi, với nhiều người nó chẳng khác gì án tử. Nhưng ung thư hạch thì thế nào? Liệu chúng ta có cách nào để sống khỏe mạnh lâu dài dù trong cơ thể mang căn bệnh này hay không?...

Liên quan đến những câu hỏi chuyên môn, ThS.BS Nguyễn Duy Anh (Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) đã có những chia sẻ về bệnh ung thư hạch đến mọi người.

Ung thư hạch là bệnh gì?

Ung thư hạch, hay còn gọi là u lympho ác tính, là một nhóm bệnh ung thư xuất phát từ các tế bào lympho - những tế bào đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Khi các tế bào này phát triển bất thường và mất kiểm soát, chúng có thể tạo thành các khối hạch hoặc xâm nhập vào nhiều cơ quan khác như tủy xương, lách, gan, phổi hay đường tiêu hóa.

Ung thư hạch được chia thành 2 nhóm lớn là lymphoma Hodgkin và lymphoma không Hodgkin. Mỗi nhóm lại bao gồm nhiều thể bệnh khác nhau với đặc điểm, mức độ tiến triển và tiên lượng riêng.

Ung thư hạch có thường gặp ở người trẻ không?

ThS.BS Nguyễn Duy Anh cho biết: "Ung thư hạch là một trong số ít bệnh ung thư có thể gặp ở hầu hết mọi lứa tuổi".

Cụ thể, một số thể ung thư hạch, đặc biệt là lymphoma Hodgkin, thường gặp ở nhóm tuổi thanh thiếu niên và người trẻ từ 15 đến 35 tuổi. Trong khi đó, lymphoma không Hodgkin có xu hướng gặp nhiều hơn ở người lớn tuổi nhưng vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ.

"Vì vậy, việc xuất hiện hạch bất thường kéo dài ở người trẻ cũng không nên chủ quan bỏ qua", ThS.BS Nguyễn Duy Anh khẳng định.

Tiên lượng ung thư hạch thế nào? Có thể chữa khỏi được không?

"Đây là câu hỏi mà hầu hết người bệnh và gia đình đều quan tâm. Tin vui là nhiều thể ung thư hạch hiện nay có khả năng điều trị rất hiệu quả. Với sự phát triển của hóa trị, miễn dịch trị liệu, thuốc điều trị đích và ghép tế bào gốc tạo máu, không ít bệnh nhân có thể chữa khỏi hoàn toàn hoặc sống khỏe mạnh trong nhiều năm sau điều trị", BS Anh nói.

Theo anh, tiên lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại bệnh, giai đoạn phát hiện, tuổi tác, thể trạng và khả năng đáp ứng điều trị của từng người. Điều đặc biệt là khác với nhiều loại ung thư khác, ngay cả một số trường hợp ung thư hạch ở giai đoạn tiến triển vẫn có thể đáp ứng điều trị rất tốt và đạt lui bệnh hoàn toàn.

Dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo ung thư hạch là gì?

ThS.BS Nguyễn Duy Anh cho biết, triệu chứng thường gặp nhất là nổi hạch kéo dài ở cổ, nách hoặc bẹn. Các hạch này thường không đau nên dễ bị bỏ qua. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như:

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Đổ mồ hôi nhiều về ban đêm.

- Sụt cân không chủ ý.

- Mệt mỏi kéo dài.

- Ngứa da.

- Ho kéo dài hoặc khó thở nếu hạch nằm trong lồng ngực.

- Đau bụng hoặc đầy bụng nếu bệnh ảnh hưởng đến ổ bụng.

"Nếu một hạch kéo dài nhiều tuần không giảm hoặc kèm theo các triệu chứng trên, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám", BS Anh khuyên.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh đang tư vấn cho bệnh nhân đến khám.

Nguyên nhân dẫn đến ung thư hạch?

Chuyên gia nhận định, hiện nay chưa xác định được một nguyên nhân duy nhất gây bệnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư hạch như:

- Suy giảm miễn dịch.

- Nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), HIV hoặc một số tác nhân nhiễm trùng khác.

- Một số bệnh lý tự miễn.

- Tình trạng suy giảm miễn dịch sau ghép tạng.

- Tiếp xúc kéo dài với một số hóa chất độc hại.

- Tuổi tác và yếu tố di truyền trong một số trường hợp.

Điều cần lưu ý là phần lớn người mắc ung thư hạch không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Có thể phòng tránh bệnh ung thư hạch bằng cách nào?

ThS.BS Nguyễn Duy Anh chia sẻ, hiện nay chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu đối với ung thư hạch.

Tuy nhiên, mỗi người có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, điều trị tốt các bệnh lý mạn tính và khám sức khỏe định kỳ.

Quan trọng hơn, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nổi hạch kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân nhanh, người dân nên đi khám sớm thay vì chờ đợi triệu chứng tự hết.

"Dưới góc độ chuyên môn, tôi muốn nhấn mạnh rằng mỗi trường hợp ung thư là một câu chuyện riêng biệt. Chúng ta không thể đánh giá tiên lượng của một người bệnh chỉ dựa trên những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội hoặc qua truyền thông.

Điều quan trọng là cộng đồng không nên quá hoang mang khi nghe đến chẩn đoán ung thư hạch. Y học hiện nay đã đạt được nhiều tiến bộ trong điều trị căn bệnh này và rất nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công.

Bên cạnh thuốc men và các phương pháp điều trị hiện đại, sự đồng hành của gia đình, người thân và bạn bè cũng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người bệnh. Tình yêu thương, sự động viên và chia sẻ đúng lúc có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị đầy thử thách", ThS.BS Nguyễn Duy Anh nhắn nhủ.