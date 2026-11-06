Chồng nói đi công tác 2 tháng nên vợ không thể mang thai: Siêu âm phát hiện thai ngoài tử cung vỡ, phải mổ ngay

Đừng giấu bác sĩ những thông tin liên quan đến sức khỏe, bởi hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Một phụ nữ 38 tuổi đến khoa cấp cứu vì đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt và buồn nôn. Cho rằng mình bị viêm dạ dày ruột, chị đề nghị bác sĩ tiêm thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, bác sĩ cấp cứu nhận thấy các triệu chứng không hoàn toàn phù hợp với viêm dạ dày ruột nên mời bác sĩ sản phụ khoa đến hội chẩn.

Bác sĩ hỏi gần đây chị có quan hệ tình dục không và kỳ kinh cuối bắt đầu khi nào, nhưng người bệnh chỉ lắc đầu. Người chồng đi cùng nói: “Tôi đi công tác hai tháng nay chưa về”, với ý cho rằng vợ không thể mang thai.

Người phụ nữ vẫn khăng khăng: “Đợt khám sức khỏe ở cơ quan vừa rồi, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi chỉ đau bụng thôi, tiêm một mũi giảm đau là được”.

Với kinh nghiệm nhiều năm, bác sĩ sản phụ khoa nghi ngờ đây là vấn đề phụ khoa. Qua thăm khám, người bệnh đau khi ấn khắp bụng, có dấu hiệu kích thích phúc mạc và huyết áp thấp. Những biểu hiện này khiến bác sĩ nghĩ đến tình trạng chảy máu trong ổ bụng.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, bác sĩ nhiều lần giải thích, thuyết phục gia đình đồng ý siêu âm. Kết quả cho thấy lượng dịch trong ổ bụng đã rất nhiều, lan lên vùng gan. Nguyên nhân cũng được xác định: Người bệnh không bị viêm dạ dày ruột mà bị thai ngoài tử cung vỡ, gây xuất huyết nghiêm trọng.

Lúc này, chị đã mất nhiều máu, có dấu hiệu sắp mất ý thức nên được chuyển ngay vào phòng mổ. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện những khối máu đông trông như tiết vịt.

Trước đó, chị từng uống thuốc, tiêm thuốc tại một phòng khám nhỏ nhưng không đỡ nên mới đến bệnh viện. Nếu tiếp tục điều trị ở phòng khám mà không xác định được nguyên nhân, tính mạng chị có thể bị đe dọa.

Giấu thông tin với bác sĩ có thể khiến chính mình gặp nguy hiểm.

Khoảng 95% trường hợp thai ngoài tử cung nằm ở vòi trứng. Thay vì di chuyển vào buồng tử cung để làm tổ, trứng đã thụ tinh lại làm tổ ở vòi trứng. Khi khối thai phát triển, vòi trứng có thể bị vỡ, gây chảy máu nhiều trong ổ bụng.

Người bệnh có thể ban đầu chỉ thấy đau bụng, sau đó nhanh chóng xuất hiện hồi hộp, chóng mặt, da tái nhợt, huyết áp tụt, thậm chí ngất xỉu.

Ba dấu hiệu phụ nữ không nên bỏ qua

1. Không có kinh trong 6-8 tuần

Kinh nguyệt của nhiều phụ nữ diễn ra tương đối đều đặn. Khi không có kinh trong 6-8 tuần, cần đi khám để kiểm tra khả năng mang thai.

Nếu đã mang thai, cần được kiểm tra vị trí làm tổ của thai. Thai nằm ngoài buồng tử cung là thai ngoài tử cung, cần được bác sĩ đánh giá và xử trí. Phát hiện sớm giúp hạn chế tổn thương cho cơ thể.

2. Đau bụng, mót đi ngoài hoặc đau vai

Ban đầu, người bệnh có thể chỉ đau âm ỉ, căng tức ở một bên bụng dưới. Nếu kèm theo chậm kinh, cần đi khám sớm.

Một số phụ nữ vốn hay đau bụng kinh nên dễ chủ quan, cho rằng đây chỉ là cơn đau quen thuộc. Tuy nhiên, nếu đau dữ dội như xé ở một bên bụng dưới, kèm buồn nôn hoặc nôn, cần được kiểm tra ngay.

Cảm giác nặng tức hậu môn, mót đi ngoài nhưng không đi được cũng có thể liên quan đến máu tụ trong vùng chậu, gây kích thích, chèn ép.

Máu trong ổ bụng kích thích cơ hoành còn có thể gây đau vùng vai. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

3. Ra máu âm đạo bất thường

Máu có thể ra ít, màu đỏ sẫm, rỉ rả kéo dài, giống những ngày cuối kỳ kinh. Đây cũng có thể là dấu hiệu của thai ngoài tử cung.

Phụ nữ cần biết cách bảo vệ sức khỏe của mình.

Nếu chưa có kế hoạch mang thai, cần sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp. Đừng đợi đến khi mang thai ngoài ý muốn, hoặc phát hiện thai ngoài tử cung, mới tìm cách xử lý.

Tùy tình trạng, người bệnh có thể được điều trị mà không cần cắt vòi trứng. Nhưng khi tổn thương nặng hơn, việc cắt bỏ vòi trứng có thể cần thiết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Chậm kinh, đau bụng, ra máu bất thường là những dấu hiệu cần phải đến thăm khám tại các cở sở y tế.

Nguồn: Sohu