Chồng kém 13 tuổi của danh ca Khánh Hà: "Tôi phải nhịn vợ rất nhiều"

Vừa qua, tại một livestream, chồng kém 13 tuổi của danh ca Khánh Hà đã chia sẻ bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc lâu bền, lúc nào cũng mặn nồng, ngọt ngào.

Anh nói: "Tôi phải nhịn vợ rất nhiều". Khánh Hà nghe vậy liền thốt lên: "Không muốn lên đây cãi nhau đâu nhé".

Vợ chồng Khánh Hà - Tô Chấn Phong (cặp đôi mặc vest đen - váy trắng bên trái)

Nữ danh ca chia sẻ: "Chúng tôi cũng có những lúc căng thẳng, bất đồng quan điểm với nhau". Tô Chấn Phong tiếp lời: "Vợ chồng sống với nhau ai cũng vậy, chuyện bất đồng quan điểm xảy ra là bình thường vì ở với nhau cả ngày, cả năm, cả tháng, làm sao có chuyện không đụng chạm được.

Nhưng cách sống của chúng tôi là nếu nói chuyện tới mức sắp căng thẳng, gay cấn thì cho nói một câu trót rồi bỏ hết đi".

MC Kỳ Duyên nói thêm: "Tôi là bạn thân của gia đình chị Khánh Hà nên biết một điều. Chị Hà lớn tuổi hơn anh Tô Chấn Phong, nhưng khi hai người quen nhau, thì trong mọi chuyện anh Tô Chấn Phong lại là người có phần chín chắn hơn.

Ngược lại, chị Hà rất trẻ con, cái gì cũng hỏi anh Phong, gọi anh Phong. Vì thế, tôi thấy rõ được vai trò của hai người trong mối quan hệ, ai là người điểm đạm hơn, kiểm soát được mọi vấn đề tốt hơn. Đó chính là anh Tô Chấn Phong.

Tô Chấn Phong và Khánh Hà đã gắn bó bên nhau vài chục năm

Anh Tô Chấn Phong vẫn hay bảo chị Khánh Hà rằng đi hát nhiều làm gì cho mệt, làm chơi thôi, đi hát cho vui thôi, vì toàn bộ tài chính, chuyện lớn trong gia đình là anh Phong lo hết. Cuộc sống của anh chị nhờ đó mà thoải mái, dư giả.

Đó là lí do vì sao cuộc tình của hai người này có thể lâu dài được. Vì ở đây có sự nể trọng lẫn nhau chứ không phải về tuổi tác.

Mỗi người lại có một lĩnh vực giỏi hơn. Chị Khánh Hà giỏi hơn về ca hát, nhưng anh Tô Chấn Phong lại giỏi hơn về kinh doanh. Vì thế nên hai người rất hài hòa, không ai chen chân nhau.

Ví dụ, khi chị Hà chỉ dẫn về ca hát, chọn đồ để mặc, thì anh Phong phải nghe, còn chuyện làm ăn thì anh Phong nói chị Hà phải nghe".

Tô Chấn Phong tiết lộ thêm: "Toàn bộ đồ tôi mặc là Khánh Hà chọn, tôi luôn nghe theo. Kể cả đồ đi diễn, ra đường, đi gặp khách của tôi mỗi ngày đều là Khánh Hà chọn".