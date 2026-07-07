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Chồng hôn mê 7 năm tỉnh lại nhờ vợ mỗi ngày "cắn ngón chân đánh thức anh", câu nói đầu tiên khiến tất cả lặng người

Chi Chi
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Người vợ không chịu bỏ cuộc, mỗi ngày đều ở bên chăm sóc, thậm chí liên tục cắn ngón chân để kích thích thần kinh, kiên trì nhiều năm cuối cùng đã đánh thức được chồng.

Theo tin tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, 7 năm trước, anh Triệu Tiến Tiền (đến từ tỉnh Hà Nam) vì cứu một đứa trẻ 3 tuổi bị mắc kẹt trên cao đã không may rơi xuống dẫn đến chấn thương đầu nghiêm trọng, sau khi đưa đến bệnh viện thì rơi vào trạng thái hôn mê.

Sau bi kịch gia đình, người vợ của anh là chị Tống Mỹ không từ bỏ hy vọng, nhiều năm qua luôn tận tình chăm sóc chồng. Khi đó, bác sĩ từng cho biết khả năng tỉnh lại là không cao, nhưng gợi ý người nhà có thể thông qua việc kích thích các dây thần kinh ngoại biên ở tay và chân để thử giúp bệnh nhân phục hồi phản ứng.

Anh Triệu Tiến Tiền 7 năm trước vì cứu một đứa trẻ 3 tuổi bị mắc kẹt trên cao đã không may rơi xuống dẫn đến hôn mê, phải sống thực vật.

Tống Mỹ trong một lần thử cắn nhẹ vào ngón chân chồng, bất ngờ nhận thấy anh có phản ứng yếu ớt, từ đó mỗi ngày đều kiên trì thực hiện kích thích xúc giác, đồng thời kết hợp trò chuyện, tương tác cảm giác với hy vọng đánh thức chồng. Sau thời gian nỗ lực lâu dài, tình trạng sức khỏe của Triệu Tiến Tiền dần chuyển biến tốt, cũng bắt đầu có phản ứng với thế giới bên ngoài.

Người vợ kiên trì mỗi ngày cắn ngón chân để kích thích dây thần kinh của chồng

Trong quá trình phục hồi, câu đầu tiên anh có thể nói sau thời kỳ hôn mê dài chính là bày tỏ với vợ: "Anh yêu em".

Hiện tại anh Triệu đã có thể hiểu người khác nói gì và thông qua việc giơ tay để đưa ra phản hồi đơn giản, thậm chí khi có người hỗ trợ anh còn có thể đứng trong thời gian ngắn, tình trạng phục hồi vượt xa dự đoán ban đầu.

Được biết, hiện tại anh vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện và vô cùng cảm động trước sự không rời không bỏ của vợ trong 7 năm qua.

Anh Triệu hiện đang phục hồi như một phép màu

Nguồn: ETtoday

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