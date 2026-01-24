Chồng cầu cứu bác sĩ vì không đáp ứng được nhu cầu ân ái của vợ

TS.BS.CKII Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health) mới đây có tiếp nhận trường hợp anh H (41 tuổi), làm quản lý trong lĩnh vực truyền thông, đến khám trong tâm trạng căng thẳng.

Anh chia sẻ rằng vợ anh sau tuổi 38 có nhu cầu mạnh mẽ hơn trước, thường chủ động mong muốn gần gũi. Ban đầu, anh thấy vui, nhưng chỉ vài tháng sau, anh bắt đầu đuối sức vì lịch làm việc dày đặc, ngủ không đủ giấc và áp lực công việc. Mỗi khi vợ chủ động, anh cảm thấy lo lắng mình "không đáp ứng được", dẫn đến giảm ham muốn rõ rệt.

Lo ngại mình mắc bệnh nam khoa, anh quyết định đi khám. Các xét nghiệm cho kết quả hoàn toàn bình thường, mọi chỉ số đều trong giới hạn sinh lý. Siêu âm mạch máu dương vật ghi nhận lưu lượng tốt.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy nhận định anh không gặp vấn đề sinh lý mà rơi vào vấn đề tâm lý – căng thẳng kéo dài làm giảm ham muốn và khả năng tập trung vào sự thân mật. Bác sĩ giải thích rằng việc vợ có nhu cầu cao không phải bất thường; vấn đề nằm ở nhịp sống và sự im lặng giữa hai người.

Sau buổi tư vấn, anh được hướng dẫn cải thiện giấc ngủ, giảm khối lượng công việc buổi tối, tập luyện nhẹ và đặc biệt là trao đổi thẳng thắn với vợ để tìm tần suất phù hợp cho cả hai. Sau 8 tuần, anh tái khám và cho biết tình trạng cải thiện rõ rệt; vợ chồng cảm thấy thấu hiểu nhau hơn và mọi chuyện dần trở lại nhịp độ hài hòa.

Bác sĩ Duy đang tư vấn cho một trường hợp nam bệnh nhân (ảnh bscc).

Theo bác sĩ Duy, trong cơ thể phụ nữ, hormone estrogen và testosterone – dù ở mức thấp hơn nam giới – đều góp phần điều hòa ham muốn tình dục. Có những giai đoạn hormone tăng sinh lý như rụng trứng, sau khi tập thể thao hoặc khi đời sống tinh thần thoải mái, phụ nữ có thể có nhu cầu mạnh hơn bình thường.

Theo nghiên cứu của Hamilton & Meston (2017) công bố trên Journal of Sex Research, khoảng 24–29% phụ nữ mô tả ham muốn của mình ở mức "cao hơn mức trung bình", và điều này nằm trong phổ sinh lý bình thường chứ không phải biểu hiện bệnh lý. Tuy nhiên, do định kiến xã hội thường xem nhu cầu cao là "việc của đàn ông", phụ nữ có ham muốn mạnh lại gặp khó khăn khi bày tỏ, còn người chồng thì bối rối vì cho rằng mình "không theo kịp".

Vì sao đàn ông cảm thấy áp lực khi vợ có nhu cầu cao?

Bác sĩ Duy cho biết, trong tâm lý nam giới, khả năng đáp ứng của cơ thể thường gắn với cảm giác bản lĩnh và sự tự tin. Khi họ cảm thấy mình không đủ sức hoặc không theo kịp nhịp độ của bạn đời, sự lo lắng bắt đầu hình thành. Lo âu này được gọi là "lo âu thực hiện" – trạng thái căng thẳng khiến người đàn ông liên tục tự đánh giá bản thân, từ đó làm giảm ham muốn và ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Theo nghiên cứu của Rowland (2015) đăng trên Journal of Sexual Medicine, khoảng 25% nam giới trải qua lo âu thực hiện ở mức độ đáng kể, và yếu tố kích hoạt phổ biến là nỗi sợ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn đời. Nghịch lý là càng lo lắng, họ càng dễ suy giảm phong độ, dẫn đến vòng lặp tâm lý khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thực tế.

Ham muốn không giống nhau ở mỗi người và cũng không ổn định theo thời gian. Có cặp đôi lệch nhau nhẹ, có cặp lệch nhau lớn đến mức gây mâu thuẫn. Khoảng cách này không phản ánh tình yêu, mà phản ánh nhịp sinh học khác nhau, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, hormone và cả sức khỏe tinh thần.

Trong nhiều cuộc trò chuyện tại phòng khám, các bác sĩ nam khoa ghi nhận không ít người đàn ông chia sẻ rằng họ cảm thấy "mệt", "đuối sức", "không bắt kịp", thậm chí "trốn né" vì áp lực. Một số người còn sợ người ngoài biết sẽ cho rằng mình "yếu". Thực tế, nguyên nhân thường không nằm ở sinh lý mà nằm ở thể trạng, giấc ngủ, stress công việc và đặc biệt là cảm giác mất kiểm soát vai trò trong mối quan hệ.

Ở chiều ngược lại, người vợ đôi khi không hiểu vì sao chồng né tránh, cho rằng mình không còn hấp dẫn hoặc chồng đang thay đổi. Khi hai người không nói với nhau, hiểu lầm ngày càng lớn.

Ham muốn cao có phải bệnh?

Bác sĩ Duy cho hay, ham muốn cao ở phụ nữ không phải là bệnh, trừ khi đi kèm các dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, thay đổi tính cách hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Trong đa số trường hợp, đó là trạng thái hormone hoàn toàn bình thường hoặc đơn giản là giai đoạn cảm xúc thăng hoa.

Cặp đôi chỉ cần điều chỉnh nhịp sinh hoạt sao cho phù hợp, tránh tạo áp lực cho người kia. Ngược lại, nếu người chồng suy giảm ham muốn kéo dài, kèm theo mệt mỏi, ngủ kém, giảm tập trung…, thì có thể cần kiểm tra testosterone hoặc đánh giá mức độ stress.

Đàn ông khi cảm thấy "đuối sức" không nên mặc định mình có bệnh, cũng không nên âm thầm chịu đựng. Ngược lại, cặp đôi cần hiểu rằng cơ thể mỗi người có một nhịp sinh học riêng, và sự hài hòa đến từ thấu hiểu – chứ không đến từ việc cố gắng đáp ứng tuyệt đối nhu cầu của nhau. Với tư vấn y khoa phù hợp, thay đổi thói quen sống và giao tiếp tích cực, những khác biệt này hoàn toàn có thể được điều chỉnh để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.