Chồng ca sĩ quê Hải Phòng nói thẳng: "Người phụ nữ quan trọng nhất của đàn ông không phải vợ"

"Người phụ nữ quan trọng nhất của người đàn ông không phải là vợ anh ấy, cũng không phải mẹ của anh ấy mà chính là đứa con gái", chồng ca sĩ quê Hải Phòng viết.

Ca sĩ Thu Phương và chồng.

Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - vừa chia sẻ một bài viết thu hút sự chú ý khi nói về vị trí đặc biệt của con gái trong cuộc đời người đàn ông.

Chồng Thu Phương viết: "Từ lúc tôi nghe được tiếng khóc và chạm được vào bàn tay bé bỏng của cô con gái thì tôi khẳng định người phụ nữ quan trọng nhất của người đàn ông không phải là vợ anh ấy, cũng không phải mẹ của anh ấy mà chính là đứa con gái của anh ấy".

Kèm theo dòng trạng thái, Dũng Taylor đăng ảnh ghi lại khoảnh khắc bên con gái. Được biết con gái chung của anh và ca sĩ Thu Phương tên Hailey, sinh năm 2012.

Với Dũng Taylor, tình cảm dành cho con gái dường như không chỉ nằm ở những lời yêu thương mà còn được thể hiện qua sự đồng hành trong từng chặng đường trưởng thành.

Ca sĩ Thu Phương sinh năm 1972, quê gốc tại thành phố cảng Hải Phòng. Chị là một trong những giọng ca vàng của dòng nhạc nhẹ Việt Nam vào thập niên 1990. Sau khi sang Mỹ định cư, chị gặp gỡ ông bầu Dũng Taylor và bắt đầu gắn bó từ khoảng năm 2007 - 2008.

Tính đến nay, cặp đôi đã có gần 18 năm đồng hành bên nhau vô cùng viên mãn. Không chỉ là một người bạn đời, Dũng Taylor còn đóng vai trò là quản lý, làm hậu phương vững chắc giúp Thu Phương phát triển sự nghiệp. Anh cũng cùng chị chăm sóc, nuôi dạy bốn người con (gồm hai con riêng của Thu Phương và hai con chung).

Tháng 5/2023, cặp đôi khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ, trở thành vợ chồng hợp pháp sau 11 năm kể từ ngày đính hôn (2012). Dù đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại quê nhà Hải Phòng của Thu Phương vào cuối năm 2023, họ đã quyết định hoãn lại để nữ ca sĩ tập trung tham gia chương trình thực tế tại Việt Nam.